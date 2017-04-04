Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ в целом получились весьма интересными смартфонами, непохожими на предыдущие модели этого южнокорейского производителя. Однако не обошлось и без спорных моментов, наиболее обсуждаемым среди которых оказался неудачно расположенный сбоку от тыльной камеры сканер отпечатка пальца, из-за чего соседствующий с ним объектив рискует быть постоянно заляпанным. Но в какой же спешке инженеры и дизайнеры крупной корпорации могли допустить такой эргономический промах, если новинки и так были анонсированы на месяц позже обычного?

По последним сведениям издания The Investor, ссылающегося на пожелавший остаться анонимным источник, аврал действительно был, а повинна в нём оказалась компания Synaptics. Утверждается, что на самом деле сканер отпечатка пальца должен был быть встроен в дисплей Galaxy S8, и разработкой технологии занималась американская Synaptics. В прошлом году Samsung потратила на это немало средств, но в конечном итоге Synaptics всё равно не уложилась в срок, и корейцам пришлось буквально в последний момент возвращать в конструкцию устройства традиционный дактилоскопический сенсор.

Надо отметить, что если бы Galaxy S8 действительно получил встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, то Samsung стала бы первой, кто применил подобную технологию в серийных смартфонах. Однако теперь этого звания ей, скорее всего, не видать - по слухам, аналогичное решение Apple использует в iPhone 8, который представит осенью.