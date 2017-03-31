Сколько вы готовы заплатить за звездопад во время вашей свадебной церемонии? Японский стартап ALE, недавно получивший от бизнес-ангелов 6 млн фунтов ($7,5 млн), обещает, что сможет организовать метеоритный дождь специально для вас уже в 2018 г. Компания собирается запускать на орбиту Земли небольшие спутники, начиненные горючими брикетами. При попадании в верхние слои атмосферы они будут сгорать, создавая визуальный эффект падающих звезд.

ALE - одна из многих молодых технологических компаний, рвущихся к космическим горизонтам. Коммерческие полеты в космос долгое время оставались амбициозным проектом небольшой группы сверхбогатых инвесторов. А большинство новых молодых компаний, стремящихся осваивать космос, сосредоточились на создании и запуске спутников, говорит Ричард Рокет, основатель американской компании NewSpace Global, специализирующейся на поставке данных из космоса.

Стюарт Мартин, генеральный директор британского инкубатора технологических стартапов Catapult Satellite Application, вспоминает, что когда-то спутники были размером с автобус и стоили сотни миллионов. Теперь же появились небольшие, дешевые, доступные спутники. «Целый ряд очень разных компаний производят спутники размером с тостер и хотят быстро запустить их в космос», - говорит Мартин.

Создание сложных алгоритмов или развитие технологий искусственного интеллекта для анализа спутниковых данных - другая сфера деятельности технологических стартапов. Очень часто эти компании сами не занимались созданием и запуском спутников. Согласно Catapult Satellite Applications, данные со спутников используют компании из различных отраслей - от телекоммуникаций до сельского хозяйства и ритейла.

По словам Мартина, успешные компании стремятся к сотрудничеству с космическими стартапами, чтобы те помогли им решить повседневные проблемы. Например, крупные сети супермаркетов, такие как Sainsbury's, используют спутниковые данные для контроля за тем, чтобы фермеры, поставляющие дорогие органические продукты, действительно соблюдали все правила выращивания. «Одна из важнейших вещей, над которыми мы работали, - это получение более точной информации о том, как на самом деле происходит ловля рыбы в океанах», - говорит Мартин. Спутниковые данные позволяют следить за тем, чтобы рыболовные суда не выходили за пределы назначенных им зон и не занимались браконьерством. «Космос перестал быть сферой инвестирования исключительно для тщеславных миллионеров», - говорит Мартин.

Растущее число спутников на орбите открывает еще одно возможное направление деятельности космических стартапов - уборку космического мусора. Еще в 1970-е гг. исследователь NASA Дональд Кесслер опасался, что высокая плотность расположения спутников на околоземных орбитах рано или поздно приведет к столкновению двух крупных объектов, которое в свою очередь спровоцирует эффект домино: обломки, появившиеся в результате первого столкновения, будут врезаться в другие объекты, которые также будут разлетаться на обломки, и так практически до бесконечности. В результате все околоземное пространство может заполниться космическим мусором. Это явление - синдром Кесслера - все больше беспокоит ученых.

Партнер Parkwalk Advisors Морей Райт рассказал, что инвестирует в стартапы, анализирующие большие данные со спутников по заказу телекоммуникационных компаний. Другой управляющий рассказал, что одна из крупных телекоммуникационных компаний предлагает стартапам, специализирующимся на обработке спутниковых данных, пройти тест: предоставить данные о точном местонахождении каждого владельца мобильного телефона, подключенного к ее сети, в конкретном городе в каждый момент времени. Это нужно для привлечения клиентов. Например, если клиент проходит мимо Starbucks и не заходит туда, в следующий раз ему на телефон может прийти рекламное спецпредложение от этой сети кофеен.

Инвесткомпания Downing Partners не стала учреждать фонд, а выкупила наземную станцию спутниковой связи Goonhilly в Корнуолле. Станция когда-то принадлежала BT, но затем перестала использоваться. Команда сотрудников станции сначала взяла ее в аренду у BT, затем Downing Partners помогла финансировать выкуп и ремонт в обмен на долю в бизнесе. Сейчас гигантскую тарелку Goonhilly использует для получения данных со спутников множество компаний.