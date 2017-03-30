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Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
20:38 30.03.2017 |
Новое поколение 4K-телевизоров Samsung приносит яркую и насыщенную технологию QLED на всё более и более габаритные экраны вплоть до показанного в январе на выставке CES телевизора Q9 с 88-дюймовой диагональю. Конечно, эти экраны рассчитаны на домашний рынок. Но корейский технологический гигант не собирается ограничиваться этим сектором.
На мероприятии Cinemacon 2017 компания представила первый, по её словам, HDR-дисплей для кинотеатров на базе LED-технологии - 34-футовый (это более 10 метров по диагонали) Samsung Cinema Screen с разрешением 4K (4096 × 2160). Разумеется, это устройство предназначено далеко не для рядовых пользователей, ведь даже самый страстный поклонник больших экранов высокого разрешения, готовый отдать $30 тысяч за грядущий 88-дюймовый Q9, вряд ли сможет позволить себе этот мегадисплей, не имеющий пока заявленной стоимости.
Cinema Screen позиционируется в качестве основы для кинотеатров нового поколения, поддерживающих воспроизведение с высоким динамическим диапазоном. Согласно пресс-релизу, экран в десять раз ярче традиционных кинотеатральных дисплеев и превосходит требования спецификации DCI (хотя соответствующая официальная сертификация на продукт ещё не получена). Обещана высокоточная цветопередача, показатель контраста - почти бесконечность к одному с возможностью отображения самых приглушённых серых цветов.
Даже если кинотеатры не будут активно использовать такие дисплеи, потенциал у решения есть и за пределами целевого рынка - например, для относительно небольших помещений или различных выставок, где важно качество и точность передачи цветов и деталей.
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