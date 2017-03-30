Хорошие и относительно недорогие китайские смартфоны - это не только Xiaomi или Meizu. На рынке представлено несколько десятков брендов из Поднебесной, которые выпускают очень похожие друг на друга устройства, привлекающие к себе внимание лишь ценниками. Но и этого преимущества они могут лишиться - согласно прогнозам аналитической компании TrendForce, средняя стоимость китайских смартфонов в 2017 году вырастет до $290 (2000 юаней), хотя по итогам 2016 года данный показатель составлял $247 (1700 юаней).

Такая ситуация складывается во многом из-за роста цена на ключевые комплектующие, в частности, дисплеи и микросхемы памяти. Их стоимость непрерывно увеличивается с середины 2016 года, оставляя китайским компаниям всё меньше возможностей для применения их главного оружия - демпинга цен. Не добавляют оптимизма и возросшие расходы на рабочую силу, и укреплявшийся в последнее время юань. В совокупности эти факторы делают производство дешёвых смартфонов всё менее рентабельным.

Более-менее известные бренды спасаются переходом в более высокие ценовые сегменты (так, к примеру, поступают Huawei и Gionee), но такая возможность есть не у всех. Многих из тех, кто прежде делал ставку на аппараты дешевле 1000 юаней ($145), по мнению экспертов TrendForce, в обозримом будущем ждёт поглощение другими игроками рынка.