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Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
17:49 29.03.2017 |
В 2016 году в результате хакерских атак на крупные предприятия разных отраслей было скомпрометировано 1,4 млрд записей данных, что на 86% больше по сравнению с 2015 годом. В минувшем году в мире было зафиксировано в общей сложности 1792 инцидента, а одним из наиболее распространенных типов утечек стало хищение персональных данных - на долю атак подобного рода пришлось 59% из всех зафиксированных инцидентов. Такие результаты приводит компания Gemalto в Индексе критичности утечек данных (Breach Level Index).
Одной из самых критический утечек минувшего года стал взлом базы данных сайта AdultFriend Finder, в результате которого злоумышленники скомпрометировали 400 млн записей. В числе других крупных утечек компания называет атаки на сервис Fling, избирательную комиссию на Филиппинах, сервис 17 Media и видеохостинг Dailymotion. В России в числе наиболее значимых утечек фигурирует атака на почтовый сервис Mail.ru, в результате которой было скомпрометировано свыше 25 млн записей, включавших логины и зашифрованные пароли, адреса электронной почты, даты рождения, а также в некоторых случаях номера телефонов и IP-адреса. В результатах исследования специалисты не учитывали нашумевшую серию утечек данных пользователей Yahoo!, так как они произошли между 2013-м и 2014-м годами.
В 2016 году наиболее распространенными типами утечек стали хищение персональных данных (59% атак) и кража учетных записей пользователей (54%). В основном утечки были организованы злоумышленниками, действующими извне организаций - на долю таких атак пришлось 68% инцидентов. Исследователи также отмечают, что в 2016 году на 31% возросло число утечек в результате атак хакеров-активистов (хотя на их долю приходится только 3% от зафиксированных в минувшем году инцидентов).
Чаще всего в прошлом году жертвами утечек данных ставали предприятия технологического сектора (55% инцидентов). На предприятия в отрасли здравоохранения пришлось всего 28% утечек (на 11% больше по сравнению с 2015 годом), в секторе образования число утечек снизилось на 5%, а доля утечек в госучреждениях составила 15%. Вместе с тем, количество скомпрометированных данных выросло на 27% по сравнению с показателем 2015 года, отмечается в докладе.
Эксперты также зафиксировали рост числа инцидентов, затрагивающих зашифрованные данные (4,2% против 4% в 2015 году). Как отмечается, из 1,4 млрд скомпрометированных, утраченных или похищенных записей в 2016 году только 6% были частично или полностью зашифрованы.
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