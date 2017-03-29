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Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
11:00 29.03.2017 |
Обмануть вкусовые рецепторы не так уж и сложно, что и было продемонстрировано на примере усиливающей ощущения от еды смарт-вилки и вечного леденца. Заставить человека поверить в «виртуальную пищу» вот уже который год пытается команда учёных из Национального университета Сингапура, во главе которой стоит небезызвестный Нимеша Ранасингх (Nimesha Ranasinghe).
Суть идеи господина Ранасингха достаточно проста. В основе концепции так называемой «цифровой еды» лежит стимуляция определённых вкусовых рецепторов посредством воздействия на них электродов. На этот раз Нимеша Ранасингх предложил встроить их в специальную ёмкость с LED-подсветкой внутри, заполненную обычной водой. В качестве образца для последующей имитации его вкусовых характеристик был выбран классический лимонад - популярный во всём мире напиток с кисловатым привкусом.
В тару с натуральным лимонадом, который должен послужить прообразом для искусственного напитка, авторы проекта поместили датчики кислотности и цвета. Вторым компонентом системы выступило устройство, перед которым уже стояла задача воссоздать вкус первоначального лимонада. Получив все необходимые сведения от датчиков из ёмкости с оригинальным напитком внутри, смарт-чаша №2 включала светодиоды для придания воде характерного цвета, а электроды принимались воспроизводить вкусовые особенности напитка.
Взаимосвязь между ёмкостью с лимонадом и ёмкостью с водой осуществлялась дистанционно за счёт установленного разработчиками интернет-соединения. Участники эксперимента отметили, что «цифровой лимонад» показался им менее кислым и лишённым ярко-выраженного вкуса в сравнении с оригинальным напитком. Стоит отметить, что варьировались ощущения у представителей тестовой группы и в зависимости от варианта подсветки воды. Если цвет жидкости уходил в более насыщенный жёлтый оттенок, то условный лимонад казался кислее. При регулировке цвета в сторону белого без вмешательства в работу электродов некоторые участники теста замечали обратный эффект.
В дальнейшие планы представителей Национального университета Сингапура входит совершенствование представленной технологии. Данный процесс включает в себя как расширение ассортимента цифровых напитков, так и появление искусственных ароматов для стимуляции обоняния.
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