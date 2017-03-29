Попустительское отношение к правилам безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и регулярные сообщения об инцидентах с дронами вынудили правительство Канады пойти на жёсткие меры. Теперь обладатели квадрокоптеров и прочих модификаций беспилотников будут вынуждены соблюдать новый регламент полётов - куда более строгий, серьёзно ограничивающий разрешённую для пребывания БПЛА зону.

Регулирующий перемещения квадрокоптеров орган в США вынудил пользователей БПЛА регистрировать их устройства. Данный шаг был направлен не только на повышение чувства ответственности перед оператором дрона, но и для быстрых поисков владельца беспилотника в случае причинения им ущерба. Принятый же на днях свод правил в Канаде обязал местных операторов БПЛА соблюдать дистанцию до обозначенного в документе перечня объектов и не приближаться к ним. В противном случае власти будут вынуждены применить к владельцу дрона административное наказание.

Так, установленный Transport Canada регламент гласит, что беспилотникам запрещён подъём на высоту свыше 90 м и приближение к зданиям, транспортным средствам (в том числе и морским судам), к людям и даже животным на расстояние ближе 75 м. Согласно действующему законодательству также недопустимым для пребывания БПЛА является 9-км зона вокруг лесного пожара, так как полёты в обозначенном радиусе ради уникальных кадров могут воспрепятствовать работе пожарных команд и служб специального назначения.

Не допускается управление дроном на расстоянии до 9 км от аэропорта или любой взлётной площадки. Пойманный владелец БПЛА будет наказан штрафом в размере $3000. Выявление повторных нарушений лицом, привлекавшимся ранее к ответственности, повлечёт за собой конфискацию летательного аппарата и увеличение суммы штрафа.

«Когда речь идёт о безопасности, то мне не кажутся подобные меры излишне жёсткими. Я регулярно знакомлюсь с отчётами пилотов, упоминающих в своём рапорте о случаях сближения с дронами при заходе самолётов на посадку», - объяснил причину столь суровых по отношению к владельцам квадрокоптеров правил канадский министр Марк Гарно (Marc Garneau).