Сегодня Samsung Electronics подтвердила многочисленные слухи о своих намерениях продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7.

Пока что перечень стран и точные даты начала продаж не сообщаются, однако осведомленные источники отмечают, что восстановленные смартфоны появятся на рынках Индии, Индонезии и Вьетнама уже во втором квартале этого года. Представители Samsung заявили, что решение о выпуске смартфонов на тот или иной рынок будет приниматься с учетом анализа спроса, а также после переговоров с местным правительством и операторами сотовой связи.

Всего компания Samsung реализовала около 4,3 млн смартфонов Samsung Galaxy Note7, 97% которых владельцам пришлось вернуть в рамках отзывной кампании.

Смартфоны, которые не подлежат восстановлению, будут отправлены на переработку с извлечением ценных металлов. Кроме того, их различные компоненты, в частности, модули камеры, будут использоваться в дальнейшем для ремонта других аппаратов.

Samsung планировала начать продажу восстановленных Galaxy Note7 еще в сентябре прошлого года, однако планам суждено было поменяться, когда возгорания начались и среди смартфонов из новой партии.