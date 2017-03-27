В прошлом году на Kickstarter был профинансирован аксессуар Superbook, который можно будет использовать со смартфонами, работающими под управлением операционной системы Android.

Начало поставок устройства ожидалось в январе, однако планам суждено было поменяться, теперь Superbook должны начать отгружать не раньше июня этого года.

На днях на Kickstarter появился похожий проект, который профинансировали за 7 часов. У Superscreen есть и ряд важных отличий от Superbook. Начать стоит с того, что Superscreen выполнен в форм-факторе планшета. Кроме того, аксессуар предназначен для использования практически со всеми современными мобильными устройствами, которые работают под управлением iOS и Android. Разработчики заявляют о совместимости с 97% смартфонов на рынке.

Связь между Superscreen и смартфоном осуществляется по запатентованному беспроводному каналу, который обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку на расстоянии до 30 м. При этом Superscreen предлагает полную поддержку сенсорного управления, в частности, поддержку Apple Pencil.

Диагональ дисплея Superscreen составляет 10,1 дюйма, его разрешение равно 2560 x 1600 пикселей. Также в оснащение входит четырехъядерный процессор с частотой 2 ГГЦ и 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, аксессуар получил камеры разрешением 5 и 2 Мп, два громкоговорителя, разъем USB-C, а также аккумулятор емкостью 6000 мА•ч.





Разработчики уже собрали $350 тыс. вместо запланированных $50 тыс. Первые покупатели могут забронировать Superscreen по цене $99, в продажу устройство поступит в декабре по цене $299.