Финансовые новости
- |
- 24.03.17
- |
- 20:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
13:06 24.03.2017 |
На этой неделе Samsung Electronics представила персональный помощник Bixby, который дебютирует в смартфоне Samsung Galaxy S8.
Вице-президент Samsung ИнДжонг Ри (InJong Rhee) позже заявил, что Bixby появится во всей технике южнокорейского производителя, оснащенной необходимой аппаратной частью. Кроме того, Samsung планирует предоставить сторонним разработчикам инструментарий для создания новых приложений и сервисов с поддержкой Bixby.
«Bixby сначала появится в наших смартфонах, а в итоге система будет представлена во всех наших продуктах, - заявил он. - В будущем при помощи Bixby вы сможете управлять кондиционером или телевизором».
Что касается вышеупомянутой аппаратной части, необходимой для работы Bixby, то речь идет всего лишь о простой микросхеме, которая позволить воспринимать голосовые команды, и подключении к сети Интернет. Дело в том, что технология Bixby будет работать из облака.
При помощи Bixby компания Samsung намеревается укрепить свои позиции на рынке программных решений.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Совета НБУ Данилишин: Не вижу идеологического раскола в Совете
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
Это интересно
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.