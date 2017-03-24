На этой неделе Samsung Electronics представила персональный помощник Bixby, который дебютирует в смартфоне Samsung Galaxy S8.

Вице-президент Samsung ИнДжонг Ри (InJong Rhee) позже заявил, что Bixby появится во всей технике южнокорейского производителя, оснащенной необходимой аппаратной частью. Кроме того, Samsung планирует предоставить сторонним разработчикам инструментарий для создания новых приложений и сервисов с поддержкой Bixby.

«Bixby сначала появится в наших смартфонах, а в итоге система будет представлена во всех наших продуктах, - заявил он. - В будущем при помощи Bixby вы сможете управлять кондиционером или телевизором».

Что касается вышеупомянутой аппаратной части, необходимой для работы Bixby, то речь идет всего лишь о простой микросхеме, которая позволить воспринимать голосовые команды, и подключении к сети Интернет. Дело в том, что технология Bixby будет работать из облака.

При помощи Bixby компания Samsung намеревается укрепить свои позиции на рынке программных решений.