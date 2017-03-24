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Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
08:08 24.03.2017 |
Пользователи сервиса теперь смогут поделиться информацией о своем местоположении с другими. Google Maps будет показывать нахождение человека и путь как к нему добраться.
Ранее компания Google уже запускала подобную функцию, Latitude, однако позже от нее отказалась.
Чтобы воспользоваться новой функцией пользователю нужно определить свое местонахождение на карте, затем перейти в меню приложения и выбрать опцию "Share Location", после этого определить контакты, с которыми пользователь хочет поделиться информацией. Также с помощью функции можно выбрать период времени, в течение которого пользователь хочет делиться своим местоположением - в течение нескольких минут, часов, месяцев или на постоянной основе.
Функция в ближайшее время появится для пользователей Android, iOS и в веб-версии приложения по всему миру.
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