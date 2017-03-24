Пользователи сервиса теперь смогут поделиться информацией о своем местоположении с другими. Google Maps будет показывать нахождение человека и путь как к нему добраться.

Ранее компания Google уже запускала подобную функцию, Latitude, однако позже от нее отказалась.

Чтобы воспользоваться новой функцией пользователю нужно определить свое местонахождение на карте, затем перейти в меню приложения и выбрать опцию "Share Location", после этого определить контакты, с которыми пользователь хочет поделиться информацией. Также с помощью функции можно выбрать период времени, в течение которого пользователь хочет делиться своим местоположением - в течение нескольких минут, часов, месяцев или на постоянной основе.

Функция в ближайшее время появится для пользователей Android, iOS и в веб-версии приложения по всему миру.