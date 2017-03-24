Сразу несколько источников опубликовали очень интересную информацию о громком маркетинговом ходе, который намеревается сделать Samsung со своим флагманским смартфоном Galaxy S8.

Речь идет о возможности вернуть смартфон в магазин в течение трех месяцев после покупки и получить свои деньги обратно. Источники сообщают, что пользователям не нужно будет придумывать причину для возврата. Также магазины не должны будут придираться к мелким потертостям, возникшим в процессе эксплуатации.

Если верить осведомленным информаторам, то таким образом Samsung намеревается продемонстрировать всему миру свою уверенность в качестве Samsung Galaxy S8 после провала Galaxy Note7.

Другая причина заключается в том, что виртуальный помощник Bixby в течение первых нескольких недель будет иметь ограниченную функциональность, которая будет расширена в дальнейшем.