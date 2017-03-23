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Топливно-энергетический комплекс
Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
09:36 23.03.2017 |
Компания Samsung Electronics планирует транслировать зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Южная Корея, с использованием технологий виртуальной реальности.
Информацию озвучил маркетинговый директор подразделения мобильных устройств Ча Йанг-тае (Cha Young-tae), который добавил, что пользователи гарнитур виртуальной реальности смогут наблюдать за спортивными событиями так, будто они находятся на месте событий.
В данный момент Samsung Electronics ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и Олимпийской вещательной службой по поводу возможности использования технологий виртуальной реальности во время Олимпийских игр.
Предположительно, Samsung использует панорамные камеры, которые будут транслировать картинку с углом обзора 360° в реальном времени. Будет ли данная возможность предоставляться только владельцам флагманских смартфонов Galaxy и шлемов Gear VR, пока неизвестно.
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