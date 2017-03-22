Компания Sony занимается вопросом нового способа применения беспроводной зарядки. Суть идеи заключается в возможности посредством технологии беспроводной зарядки заряжать одно мобильное устройство от другого.

Точнее, не только от мобильного. Проще говоря, в качестве источника энергии в таком случае выступит не зарядная станция, а смартфон, планшет, ноутбук, холодильник, телевизор или какое-то иное устройство. И если встроить беспроводное ЗУ в крупную бытовую технику и сейчас не составляет особого труда, то возможность без всяких кабелей зарядить один смартфон посредством другого - это действительно оригинальная идея.

Правда, в патенте, где описана разрабатываемая технология, есть указание на то, что мобильное устройство, которое в данный момент времени работает за счёт собственного аккумулятора, не может выступать в роли передатчика энергии другому устройству. То есть источник нужно сначала подключить к розетке.

Но пока это всё равно лишь патент, так что к тому времени, как Sony реализует свою идею в готовых устройствах (если это вообще случится), всё может измениться. К слову, нужно отметить, что данный патент является дополнением к патенту, который Sony получила ещё в 2014 году, то есть работа над этой идеей ведётся уже достаточно долго.