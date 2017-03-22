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Google поможет найти оставленную машину на парковке
12:11 21.03.2017 |
Карты Google позволят отмечать на карте припаркованный автомобиль. Функция на данный момент доступна только в бета-версии Google Maps для платформы Android, дата релиза финальной версии не называется.
Заехав на стоянку, можно будет отметить синей точкой свое местоположение и задать дополнительные параметры: уровень паркинга и напоминание о завершении периода бесплатной стоянки. Также есть функция добавления фотографии.
Похожие возможности присутствуют в Apple Maps. В отличие от карт Google, система Apple предполагает связь автомобиля и смартфона по Bluetooth. Когда владелец отходит от машины, беспроводное соединение между авто и iPhone теряется. Таким образом устройство определяет место парковки.
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