Карты Google позволят отмечать на карте припаркованный автомобиль. Функция на данный момент доступна только в бета-версии Google Maps для платформы Android, дата релиза финальной версии не называется.

Заехав на стоянку, можно будет отметить синей точкой свое местоположение и задать дополнительные параметры: уровень паркинга и напоминание о завершении периода бесплатной стоянки. Также есть функция добавления фотографии.

Похожие возможности присутствуют в Apple Maps. В отличие от карт Google, система Apple предполагает связь автомобиля и смартфона по Bluetooth. Когда владелец отходит от машины, беспроводное соединение между авто и iPhone теряется. Таким образом устройство определяет место парковки.