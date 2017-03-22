Финансовые новости
- |
- 22.03.17
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8
11:44 21.03.2017 |
Компания Samsung подтвердила, что новый персональный помощник Bixby дебютирует в смартфоне Samsung Galaxy S8.
По задумке Samsung, Bixby должен составить достойную конкуренцию Apple Siri и Google Assistant. При этом разработчики заявляют, что Bixby - это не просто система, которая может ответить на ряд вопросов и выполнить различные задачи, это полноценный голосовой интерфейс для управления всеми приложениями. Bixby совмещает технологии искусственного интеллекта и систему глубокого обучения. Samsung утверждает, что Bixby предложит новые пользовательские впечатления, которые будут отличаться от всего, что доступно в этом сегменте на рынке.
«Вовсе не пользователи должны подстраиваться под то, как работает голосовой помощник. Это компьютерная система должна обучаться и подстраиваться под наши потребности, - заявляет старший вице-президент Samsung ИнДжонг Ри (InJong Rhee). - Интерфейс должен быть простым и интуитивным, чтобы процесс обучения был максимально быстрым, независимо от количества новых функций».
Мы уже привыкли, что возможности голосовых помощников сильно ограничены, однако Bixby позволит голосом делать все то, что вы можете сделать пальцем при помощи сенсорного дисплея. Новый помощник будет знать, в каком состоянии находится приложение и в каком контексте дается та или иная команда, чтобы среагировать на запрос как можно точнее. Кроме того, вы можете в любой момент совмещать голосовые команды и сенсорное управление, чтобы довести начатый запрос до конца.
Наконец, Samsung утверждает, что Bixby сможет распознавать неполные команды или фразы, включающие необычные слова. Это должно сделать процесс управления смартфоном при помощи Bixby действительно более естественным и интуитивным.
Samsung не уточнила, на базе какой технологии был создан Bixby. Все подробности будут обнародованы одновременно с анонсом Samsung Galaxy S8, который запланирован на 29 марта.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запад подбирается к миллиардам Путина
|Почему бой под Водяным - это только начало весенней кампании
|Фактор нацменьшинств в Украине: Могут ли Россия и Венгрия дестабилизировать Закарпатье
|Нацбанк удерживает курс доллара на межбанке от резкого падения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему
|BMW поборется с Mercedes-Benz с помощью 40 новинок
|Новый планшет Apple iPad оказался моделью 2014 года с минимальными изменениями. Но зато он дешевле
|Sony работает над технологией беспроводной передачи энергии между потребительскими устройствами
|Google поможет найти оставленную машину на парковке
|Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8
|Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды
Это интересно
|Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира
|Человек спасает беспилотники Uber от ДТП каждые 1,6 километра
|Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
|Dragon SpaceX успешно приводнился в Тихом океане
|Впервые за три года Украина вновь стала лидером на рынке IT-фриланса Восточной Европы
|Запас хода первого серийного электрокара Volvo составит свыше 400 километров
|Amazon научит голосовой помощник Alexa идентифицировать пользователей по голосу