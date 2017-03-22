Компания Samsung подтвердила, что новый персональный помощник Bixby дебютирует в смартфоне Samsung Galaxy S8.

По задумке Samsung, Bixby должен составить достойную конкуренцию Apple Siri и Google Assistant. При этом разработчики заявляют, что Bixby - это не просто система, которая может ответить на ряд вопросов и выполнить различные задачи, это полноценный голосовой интерфейс для управления всеми приложениями. Bixby совмещает технологии искусственного интеллекта и систему глубокого обучения. Samsung утверждает, что Bixby предложит новые пользовательские впечатления, которые будут отличаться от всего, что доступно в этом сегменте на рынке.

«Вовсе не пользователи должны подстраиваться под то, как работает голосовой помощник. Это компьютерная система должна обучаться и подстраиваться под наши потребности, - заявляет старший вице-президент Samsung ИнДжонг Ри (InJong Rhee). - Интерфейс должен быть простым и интуитивным, чтобы процесс обучения был максимально быстрым, независимо от количества новых функций».

Мы уже привыкли, что возможности голосовых помощников сильно ограничены, однако Bixby позволит голосом делать все то, что вы можете сделать пальцем при помощи сенсорного дисплея. Новый помощник будет знать, в каком состоянии находится приложение и в каком контексте дается та или иная команда, чтобы среагировать на запрос как можно точнее. Кроме того, вы можете в любой момент совмещать голосовые команды и сенсорное управление, чтобы довести начатый запрос до конца.

Наконец, Samsung утверждает, что Bixby сможет распознавать неполные команды или фразы, включающие необычные слова. Это должно сделать процесс управления смартфоном при помощи Bixby действительно более естественным и интуитивным.

Samsung не уточнила, на базе какой технологии был создан Bixby. Все подробности будут обнародованы одновременно с анонсом Samsung Galaxy S8, который запланирован на 29 марта.