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Топливно-энергетический комплекс
Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
11:33 20.03.2017 |
Новый материал, созданный швейцарскими исследователями, превращает датчики частоты сердечных сокращений (ЧСС) в подобие вышивки, используемой для украшения одежды. Гибкие датчики незаметны при ношении и не вызывают дискомфорт, а предметы одежды с ними можно стирать, как обычно.
Фактически, волокна датчиков состоят из двух полимерных материалов с различающимися свойствами. Один служит световодом, а другой - гибким защитным покрытием. Волокно формируется из расплава. Эта технология характеризуется высокой производительностью в массовом производстве.
Для измерения по одним волокнам подается свет, а по другим - считывается отраженный. Анализируя отражение, удается определить ЧСС с такой же точностью, как с помощью классического медицинского датчика в виде зажима на пальце.
Пока измерения ограничиваются ЧСС, но программой проекта предусмотрено создание датчиков для определения уровня насыщения кислородом и давления в тканях.
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