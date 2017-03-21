Такие данные опубликованы в итоговом исследовании сервиса IT-рекрутинга topsdev. Аналитики площадки проанализировали данные крупнейших фриланс-бирж (более 160 000 профилей разработчиков и 1,5 млн проектов) и обнаружили, что Украина нарастила 7% доли рынка и с заметным отрывом опередила ближайшего конкурента - Россию, сохранив значения часовых ставок оплаты (рейты). Как отмечает AIN.ua, они все еще заметно ниже, чем у фрилансеров из РФ и Польши.

Польша, Беларусь и Болгария сократили свои доли на рынке, существенно потеряв в рейтах (на 9-12%). Темпы роста доли России значительно замедлились. Однако рейты российских и польских IT-фрилансеров (до $25 в час) до сих пор заметно выше, чем у украинцев (менее $20 в час).

Самая распространенная специальность среди разработчиков на фрилансе - HTML+CSS, на втором месте PHP, а javascript - на третьем.

Больше всего заказов (почти половины) на рынок IT-фриланса Восточной Европы поступает из США. Около 15% проектов исходит от Великобритании, а на третьем месте по заказам - Австралия.

Примечательно, что среди стран-заказчиков самые щедрые - из Швеции, на которую приходится не более 2% всех проектов. Шведы готовы платить программистам на фрилансе более $23 в час. Американцы - чуть более $20, а самые прижимистые - израильтяне ($16-17 в час).

Заказчики из США и стран Европы заметно (на 7-13%) уменьшили часовые ставки. Большая часть заказов на рынке фриланс-программирования Восточной Европы (от 70% у Польши до 90% у Сербии) приходится на суммы до $1000.

В пятерке университетов, которые поставляют на рынок больше всего фрилансеров-разработчиков, три украинских: КПИ, ХНУРЄ и Львовская политехника.

В топ-5 городов: Киев, Харьков, Запорожье, Москва и Минск.