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Топливно-энергетический комплекс
Amazon научит голосовой помощник Alexa идентифицировать пользователей по голосу
17:31 17.03.2017 |
Как сообщает источник, Amazon сейчас работает над тем, чтобы научить Alexa различать пользователей по их голосам. Это позволило бы ещё больше расширить возможности соответствующих устройств, к примеру, в больших (да и малых тоже) семьях. Alexa мог бы запоминать запросы конкретных пользователей и в определённых ситуациях действовать без дополнительных указаний.
Способность идентифицировать пользователя по голосу также может позволить блокировать некоторые функции для гостей или детей. Особенно важно это может быть в случае большого количества систем умного дома. Ведь отдать ненужную команду на изменение температуры или включение какого-то бытового прибора может и ребёнок.
Сейчас Alexa умеет различать пользователей лишь благодаря возможности создания нескольких профилей. Но между ними нужно переключаться дополнительной голосовой командой.
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