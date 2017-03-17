Amazon Alexa - самый популярный голосовой помощник, если рассматривать все возможные сегменты рынка. Google и Microsoft пока делают лишь первые шаги, чтобы сторонние разработчики начали внедрять поддержку их ИИ в свои устройства, а про Apple можно и вовсе не говорить. Alexa же встречается и в смартфонах, и в акустических системах, и в умных часах, и в автомобилях, и в прочих устройствах.

Как сообщает источник, Amazon сейчас работает над тем, чтобы научить Alexa различать пользователей по их голосам. Это позволило бы ещё больше расширить возможности соответствующих устройств, к примеру, в больших (да и малых тоже) семьях. Alexa мог бы запоминать запросы конкретных пользователей и в определённых ситуациях действовать без дополнительных указаний.

Способность идентифицировать пользователя по голосу также может позволить блокировать некоторые функции для гостей или детей. Особенно важно это может быть в случае большого количества систем умного дома. Ведь отдать ненужную команду на изменение температуры или включение какого-то бытового прибора может и ребёнок.

Сейчас Alexa умеет различать пользователей лишь благодаря возможности создания нескольких профилей. Но между ними нужно переключаться дополнительной голосовой командой.