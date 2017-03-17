Источник дополнил предварительные сведения о смартфоне Samsung Galaxy S8 интересной деталью. Аппарату приписывают поддержку биометрической аутентификации на основе распознавания лиц. Согласно новым данным, эта функция будет использоваться не только для разблокировки аппарата. Пользователи Samsung Galaxy S8 смогут пользоваться биометрической аутентификацией на основе распознавания лиц для подтверждения платежей в сервисе Samsung Pay.

Разблокировка на основе распознавания лиц уже доступна в других смартфонах Galaxy, но модель S8 станет первой, где функция распознавания лиц будет связана с финансовыми операциями.

Отметим, что распознавание лиц в Galaxy S8 будет дополнять работу сканера радужной оболочки для повышения точности и скорости работы. Как утверждается, разблокировка смартфона при таком подходе выполняется менее чем за 0,01 с.

Для считывания радужной оболочки предназначена отдельная камера разрешением 3,7 Мп. Помимо нее на передней поверхности смартфона есть камера разрешением 8 Мп с автоматической фокусировкой. Разрешение основной камеры источник не приводит, но уточняет, что она не будет сдвоенной. Одна из камер смартфона, как утверждается, сможет снимать со скоростью 1000 к/с.