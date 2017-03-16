LG Tone Studio (HBS-W120) выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют «трёхмерное» звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке. За качество звука отвечает неназванный 32-разрядный ЦАП.

При использовании в качестве гарнитуры, аккумулятора хватит на 40 часов в режиме разговора и 35 часов прослушивания музыки. Если использовать Tone Studio в качестве «нашейной» акустической системы, то соответствующие показатели снизятся до 16 и 6 часов.





Размеры устройства составляют 41 х 178 х 213 мм при массе 181 г. Оформить предзаказ в США можно уже сейчас, а поставки должны начаться через один-два месяца.

К слову, в пресс-релизе есть информация о том, что совокупные продажи гарнитур линейки Tone превысили 20 млн единиц с момента запуска первого устройства в 2010 году.