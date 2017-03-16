Производитель компьютерных компонентов Intel заплатит 15,3 миллиарда долларов за израильскую фирму MobilEye, занимающуюся разработкой автомобильных систем автономного управления. Ранее эта компания была известна тем, что поставляла компоненты для автопилота Tesla Motors первого поколения.

В Intel рассчитывают, что сделка позволит компании стать «ведущим поставщиком технологий для быстрорастущего рынка частично и полностью автономных автомобилей». Специалисты фирма полагают, что к 2030 году объем рынка специализированного оборудования для транспорта и систем обработки данных достигнет 70 миллионов долларов.

Помимо разработки систем автопилота, MobilEye также занимается созданием различных электронных помощников, в том числе, систем предотвращения столкновений. В прошлом году на поставках этих технологий большинству мировых производителей фирма заработала около 350 миллионов долларов.

В прошлом году компания MobilEye совместно с Intel и BMW создали «беспилотную коалицию», главной целью которой является выпуск на дороги до 2021 года автомобилей с функцией автономного управления.