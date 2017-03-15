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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8

Смартфон Samsung Galaxy S8 стал первым устройством линейки Galaxy, который лишился физической кнопки Home на лицевой панели.

Как сообщают источники, в Samsung Galaxy S8 также должен был использоваться новый дактилоскопический датчик, который позволяет распознавать отпечаток пальца, приложенного к любой части дисплея.

Производитель вложил средства в новую оптическую технологию компании Synaptics, однако результаты тестов оказались не достаточно хорошими, поэтому в последний момент Samsung отказалась от использования такого датчика.

 

Так как на лицевой панели попросту не осталось места для физической кнопки Home, было решено поместить дактилоскопический датчик рядом с основной камерой на задней панели.
По материалам: ixbt.com
 

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