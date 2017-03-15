Финансовые новости
- |
- 15.03.17
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
11:06 15.03.2017 |
Смартфон Samsung Galaxy S8 стал первым устройством линейки Galaxy, который лишился физической кнопки Home на лицевой панели.
Как сообщают источники, в Samsung Galaxy S8 также должен был использоваться новый дактилоскопический датчик, который позволяет распознавать отпечаток пальца, приложенного к любой части дисплея.
Производитель вложил средства в новую оптическую технологию компании Synaptics, однако результаты тестов оказались не достаточно хорошими, поэтому в последний момент Samsung отказалась от использования такого датчика.
Так как на лицевой панели попросту не осталось места для физической кнопки Home, было решено поместить дактилоскопический датчик рядом с основной камерой на задней панели.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Все автомобильные и ж/д пути на оккупированный Донбасс будут перекрыты сегодня до 13:00 -СНБО
|СНБО поддержал временное полное прекращение транспортного сообщения с оккупированными территориями Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал временное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей в связи с захватом украинских предприятий и обострения ситуации в зоне АТО, - секретарь СНБО Александр Турчинов.
|СНБО поручил НБУ и СБУ проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток
"НБУ, СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков России, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - Александр Турчинов.
|Порошенко категорически против признания части Донбасса оккупированной территорией и предложит Раде принять другой закон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Будущее в понимании TAG Heuer: модульные часы Connected Modular 45
|Кадиллаки CTS научились общаться друг с другом
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
Это интересно
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов
|В Южной Корее создан пластик для гибких смартфонов
|Как привлечь внимание начальника, но не рассердить его
|Создатель Lamborghini Diablo сделал для индийцев среднемоторный спорткар
|"Умную" куртку от Google и Levi’s оценили в $350