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Топливно-энергетический комплекс
Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
14:01 14.03.2017 |
Сетевые источники сообщают о том, что гибкий смартфон Samsung на коммерческом рынке в текущем году не появится.
Южнокорейский гигант ведёт исследования, связанные с гибкими мобильными устройствами, не один год. Компания уже получила множество патентов на соответствующие разработки.
Ранее сообщалось, что Samsung изучает возможность создания складывающегося смартфона. В этом случае экраны могут располагаться подобно двум соседним страницам раскрытой книги. Такая конфигурация откроет дополнительные возможности управления и взаимодействия с мультимедийными материалами.
Предполагалось, что гибкие смартфоны Samsung появятся в продаже в 2017 году. Увы, этого, похоже, не произойдёт. Сетевые источники сообщают, что на вторую половину нынешнего года компания наметила лишь демонстрацию прототипа аппарата, способного к деформации. Ожидается, что такое устройство будет показано в третьем квартале. Коммерческие же гаджеты на основе готовящегося прототипа выйдут не раньше первой половины 2018-го.
В Samsung полагают, что гибкие смартфоны и фаблеты окажут сильное влияние на мобильную отрасль. Но для таких аппаратов потребуется не только принципиально новая элементная база. Придётся также переосмыслить программную составляющую, в частности, пользовательский интерфейс.
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