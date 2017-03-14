Сетевые источники сообщают о том, что гибкий смартфон Samsung на коммерческом рынке в текущем году не появится.

Южнокорейский гигант ведёт исследования, связанные с гибкими мобильными устройствами, не один год. Компания уже получила множество патентов на соответствующие разработки.

Ранее сообщалось, что Samsung изучает возможность создания складывающегося смартфона. В этом случае экраны могут располагаться подобно двум соседним страницам раскрытой книги. Такая конфигурация откроет дополнительные возможности управления и взаимодействия с мультимедийными материалами.

Предполагалось, что гибкие смартфоны Samsung появятся в продаже в 2017 году. Увы, этого, похоже, не произойдёт. Сетевые источники сообщают, что на вторую половину нынешнего года компания наметила лишь демонстрацию прототипа аппарата, способного к деформации. Ожидается, что такое устройство будет показано в третьем квартале. Коммерческие же гаджеты на основе готовящегося прототипа выйдут не раньше первой половины 2018-го.

В Samsung полагают, что гибкие смартфоны и фаблеты окажут сильное влияние на мобильную отрасль. Но для таких аппаратов потребуется не только принципиально новая элементная база. Придётся также переосмыслить программную составляющую, в частности, пользовательский интерфейс.