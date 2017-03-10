Финансовые новости
- |
- 10.03.17
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
17:20 10.03.2017 |
Реклама - двигатель торговли. От этого никуда не деться, и нужно понимать, что нередко реклама действительно нужна. Другой вопрос, что реклама бывает разной. Она бывает качественной или не очень. Бывает очень навязчивой или почти незаметной.
Как назвать нижеописанный вид рекламы, каждый решит сам для себя, но нужно учитывать, что такое в будущем может стать нормой.
Источник говорит о том, что последнее время пользователи всё чаще стали сообщать о появлении рекламы в проводнике Windows 10.
В данном случае Microsoft рекламирует собственный продукт в виде подписки на облачное хранилище OneDrive. Отказ от предложения вовсе не означает, что пользователь больше не увидит ровно эту же рекламу несколько позже. Насколько массовый характер носит такой вид рекламы в Windows 10, пока неясно.
Хорошая новость заключается в том, что её можно отключить в настройках проводника, но за это отвечает пункт, который касается, к примеру, оповещений того же сервиса OneDrive.
В любом случае, такой вид рекламы выглядит неоднозначно хотя бы по той причине, что Windows 10 является платным продуктом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Объем сделок M&A в Украине в 2016г возрос в 20% - CMS
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают снижение индекса потребительских цен в связи с введением новой методики его расчета
|Кабмин утвердил создание независимых набсоветов в госкомпаниях
В Минэкономразвития отметили, что предложенные порядки позволяют создать независимые наблюдательные советы, которые будут формировать стратегию развития государственных компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и избирать независимого аудитора для проведения проверки.
|Как Египет проверил свою готовность к демократии
|На Донбассе начинается весенняя кампания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
|Ученые вычислили лучшее время, чтобы просить повышения зарплаты
|На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai
|Электрокар Renault Zoe превратили в полноприводный хот-хэтч
Суммарная отдача электрических моторов составляет 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час 1400-килограммовый автомобиль, из которых 450 килограммов приходится на батарею емкостью 40 киловатт-часов, разгоняется за 3,2 секунды.
|Искусственный интеллект Google научился распознавать объекты на видео
|Lamborghini представила на автосалоне в Женеве "заряженную" версию суперкара Huracan, которая называется Performante
|В Hyundai намекнули концептом на новый водородный кроссовер
Это интересно
|Новый Audi RS5 сделали мощнее и быстрее BMW M4
Двигатель Audi RS5 сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее в сравнении с M4 и на 0,1 секунды быстрее AMG C 63, но эквивалентно показателям C 63 S.
|12 способов доказать работнику его некомпетентность
|Volvo XC60 стал 407-сильным гибридом
|Крупнейшие ИТ-компании оценивают риски после публикации документов ЦРУ - WSJ
Крупнейшие высокотехнологичные компании мира, включая Apple, Samsung, Google и Microsoft, оценивают риски для кибербезопасности своих пользователей после публикации сайтом WikiLeaks материалов ЦРУ, указывающих на то, что власти могут получать удаленный доступ к устройствам граждан.
|Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый "автомат"
|В Bentley создали электрический родстер
|Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором