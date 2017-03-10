Реклама - двигатель торговли. От этого никуда не деться, и нужно понимать, что нередко реклама действительно нужна. Другой вопрос, что реклама бывает разной. Она бывает качественной или не очень. Бывает очень навязчивой или почти незаметной.

Как назвать нижеописанный вид рекламы, каждый решит сам для себя, но нужно учитывать, что такое в будущем может стать нормой.

Источник говорит о том, что последнее время пользователи всё чаще стали сообщать о появлении рекламы в проводнике Windows 10.



В данном случае Microsoft рекламирует собственный продукт в виде подписки на облачное хранилище OneDrive. Отказ от предложения вовсе не означает, что пользователь больше не увидит ровно эту же рекламу несколько позже. Насколько массовый характер носит такой вид рекламы в Windows 10, пока неясно.

Хорошая новость заключается в том, что её можно отключить в настройках проводника, но за это отвечает пункт, который касается, к примеру, оповещений того же сервиса OneDrive.

В любом случае, такой вид рекламы выглядит неоднозначно хотя бы по той причине, что Windows 10 является платным продуктом.