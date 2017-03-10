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Топливно-энергетический комплекс
Искусственный интеллект Google научился распознавать объекты на видео
10:27 10.03.2017 |
Ведущий ученый по искусственному интеллекту и машинному обучению из подразделения Google Cloud рассказал о возможностях платформы и планах по ее развитию. В частности, был продемонстрирован алгоритм, позволяющий распознавать объекты в видеозаписях. AI смог разглядеть в ролике таксу, а потом сделал вывод, что сам ролик является рекламным видео, как и было на самом деле.
В еще одной демонстрации система вела поиск видео по ключевому слову «пляж», а затем указала с точной привязкой по времени, когда именно пляжи появлялись в роликах. Как отмечает The Verge, до этого компьютеры не были способны на подобные действия без предварительного маркирования объектов или сцен в ролике.
Демонстрация возможностей искусственного интеллекта Google произвела впечатление на зрителей презентации, вызвав редкий возглас «ух ты!». API будет доступно для сторонних разработчиков.
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