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Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
14:40 07.03.2017 |
О проектах по доставке товаров дронами мы писали не раз. Но внедрение таких сервисов требует доработки законов во многих странах. К примеру, в США окончательный свод правил для коммерческого использования дронов до сих пор не готов.
Альтернатива - доставка при помощи колёсных роботов. К примеру, именно такой сервис предлагает компания Starship Technologies.
Как сообщается, Вирджиния стала первым штатом в США, где разрешили использовать подобные аппараты для доставки товаров. Подразумевается, что роботы будут передвигаться по тротуарам и пешеходным переходам. Соответствующий закон подписан и вступит в силу уже 1 июля.
В рамках правил роботы не должны передвигаться быстрее 16 км/ч и весить более 22,5 кг. Закон не требует, чтобы робот находился в зоне прямой видимости оператора, так что компании могут использовать беспилотные аппараты.
К слову, компания Starship Technologies как раз является одной из тех, кто способствовал принятию нового закона.
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