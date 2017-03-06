На недавней закрытой презентации Wonder Japan Solutions компания Panasonic представила технологию, позволяющую точно измерять частоту сердечных сокращений по видеоизображению человека. Разработка получила название Contactless Vital Sensing.

Измерение основано на поглощении света поверхностью кожи. Дело в том, что кровь поглощает свет, и степень поглощения меняется по времени синхронно с сокращениями сосудов под действием мозговых волн. Как утверждается, это позволяет определять частоту сердечных сокращений почти с такой же точностью, которая достигается медицинскими приборами.

Важно, что для измерений подходят обычные камеры, включая web-камеры. Наиболее подходящей для измерений является кожа лица, поскольку лицо, как правило, остается открытым.

В компании планируют продолжить разработку, рассчитывая на коммерциализацию в будущем году. Одной из областей применения названо дополнение данными о пульсе изображений спортсменов во время телевизионных трансляций состязаний. Кроме того, технология поможет следить за уровнем стресса сотрудников колл-центров и водителей автомобилей.