Финансовые новости
- |
- 06.03.17
- |
- 21:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED
08:04 06.03.2017 |
Компания Goodix, специализирующаяся на разработке биометрических решений для мобильных устройств, привезла на выставку MWC 2017 дактилоскопический датчик In-Display Fingerprint Sensor. По словам производителя, это первый в мире дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей типа AMOLED, предназначенный для мобильных устройств. Как утверждается, передовая разработка открывает новые возможности в конструировании и внешнем оформлении электронных изделий.
По сути, In-Display Fingerprint Sensor превращает выбранный участок дисплея AMOLED в дактилоскоп, устраняя потребность в установке датчика в виде самостоятельного органа управления или интегрированного в кнопку. Появление датчика In-Display Fingerprint Sensor хорошо согласуется с тенденцией отказа от рамок вокруг экрана и увеличения отношения площади экрана к площади всей фронтальной поверхности устройства.
К другим достоинствам In-Display Fingerprint Sensor разработчик относят компактность и низкое энергопотребление, а также наличие стандартного интерфейса, упрощающего использование датчика.
Остается добавить, что дактилоскопические датчики Goodix уже используются в продукции Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, ZTE, LG, Nokia и Asus. Кто из партнеров Goodix первым использует новый датчик - пока неизвестно, а увидеть его в действии первыми могут посетители выставки MWC.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
ТОП-НОВОСТИ
|Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
|Иск в Гааге. Почему Украина обвиняет Россию лишь в расизме и финансировании терроризма
|Как "блокадники" Семенченко проиграли Конотопскую битву
|Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью
|Специалисты Panasonic научились измерять пульс по видео
|Accenture: В течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED
Это интересно
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.