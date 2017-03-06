Компания Goodix, специализирующаяся на разработке биометрических решений для мобильных устройств, привезла на выставку MWC 2017 дактилоскопический датчик In-Display Fingerprint Sensor. По словам производителя, это первый в мире дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей типа AMOLED, предназначенный для мобильных устройств. Как утверждается, передовая разработка открывает новые возможности в конструировании и внешнем оформлении электронных изделий.





По сути, In-Display Fingerprint Sensor превращает выбранный участок дисплея AMOLED в дактилоскоп, устраняя потребность в установке датчика в виде самостоятельного органа управления или интегрированного в кнопку. Появление датчика In-Display Fingerprint Sensor хорошо согласуется с тенденцией отказа от рамок вокруг экрана и увеличения отношения площади экрана к площади всей фронтальной поверхности устройства.

К другим достоинствам In-Display Fingerprint Sensor разработчик относят компактность и низкое энергопотребление, а также наличие стандартного интерфейса, упрощающего использование датчика.

Остается добавить, что дактилоскопические датчики Goodix уже используются в продукции Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, ZTE, LG, Nokia и Asus. Кто из партнеров Goodix первым использует новый датчик - пока неизвестно, а увидеть его в действии первыми могут посетители выставки MWC.