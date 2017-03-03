"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Lenovo вернет миру бренд Motorola через две недели после отказа от него
15:56 03.03.2017 |
Совсем недавно компания Lenovo заявила, что постепенно будет отказываться от бренда Motorola в производстве смартфонов. Вместо этого все новые аппараты должны были именоваться Lenovo moto. Но не прошло и двух недель, как китайская компания изменила свое решение - бренд Motorola не просто останется, но и будет использоваться гораздо шире, чем раньше.
Как сообщает Droid Life, постепенно на смартфонах Motorola заменит собой бренд Lenovo и вернет фирменный логотип в виде буквы М. Телефоны под «новым-старым» брендом появятся во всех странах и даже заменят наименование ZUK, под которым Lenovo продавала смартфоны в Китае.
Помимо американского и китайского рынков, компания намерена сделать ставку на Россию. Авось тенденция затронет и Беларусь.
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