Совсем недавно компания Lenovo заявила, что постепенно будет отказываться от бренда Motorola в производстве смартфонов. Вместо этого все новые аппараты должны были именоваться Lenovo moto. Но не прошло и двух недель, как китайская компания изменила свое решение - бренд Motorola не просто останется, но и будет использоваться гораздо шире, чем раньше.

Как сообщает Droid Life, постепенно на смартфонах Motorola заменит собой бренд Lenovo и вернет фирменный логотип в виде буквы М. Телефоны под «новым-старым» брендом появятся во всех странах и даже заменят наименование ZUK, под которым Lenovo продавала смартфоны в Китае.

Помимо американского и китайского рынков, компания намерена сделать ставку на Россию. Авось тенденция затронет и Беларусь.