Ключевая новость на MWC со стороны Huawei - разумеется, смартфоны P10 и новые наручные часы. Но компания думает о других рынках - например, о набирающем обороты секторе квадрокоптеров. В частности, Huawei ищет решение проблемы относительно малого времени полёта современных дронов. Речь идёт о создании сети особых вышек сотовой связи.

Концепт - часть проекта команды X Labs из Huawei, работающей в связке с сотовым оператором China Mobile. Разработчики определили две ключевых проблемы для использования дронов в городах: время автономной работы от аккумуляторов и интерференция сигнала GPS от зданий. При этом проблема с GPS также существенно влияет на время полёта, по словам представителя Huawei.

В качестве решения предлагается устанавливать на вышках сотовой связи ретрансляторы сигнала GPS, а также излучатели, позволяющие заряжать батареи на расстоянии. В будущем, как надеется производитель, технологии беспроводной зарядки позволят подзаряжать дроны даже без необходимости посадки, прямо в воздухе. Кажется, придётся набраться терпения минимум на несколько лет, ведь пока даже совместимые смартфоны приходится обычно класть прямо на зарядную поверхность.

Но если технология будет развиваться достаточно быстро, она может найти более широкое применение, чем просто инспектирование вышек сотовой связи. China Mobile (партнёр Huawei в этом проекте) уже думает о применении дронов в развитии своих сетей. Например, прошлым летом она рассказала о сотрудничестве с Ericsson в деле создания квадрокоптеров, способных выступать в качестве дополнительной точки связи 5G между двумя сотовыми вышками. Учитывая полётное время современных квадрокоптеров на уровне получаса, это, как минимум, временное решение. Возможно, тот проект и заставил инженеров задуматься о беспроводной зарядке дронов.