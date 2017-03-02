Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены. Злоумышленники прибегли к помощи сервиса Shodan, ведущего поиск незащищенных серверов.

В базе MongoDB также содержались 800 тыс. электронных адресов и паролей, однако они находились в зашифрованном виде (bcrypt), поэтому добраться до некоторых данных хакерам было не так просто. Как отмечают исследователи, часть пользователей не слишком заботится о своей безопасности - в записях немало паролей вида «12345».

Специалисты в области информационной безопасности сообщили также, что и сами плюшевые мишки не обладают должной степенью защиты - хакеры без особого труда могут превратить их в устройства слежения (нужно иметь смартфон и находиться в 10 метрах от детской игрушки).



