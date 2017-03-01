В этом году Samsung якобы собирается выпустить свой первый «гибкий» смартфон - Galaxy X. Дело в том, что 24 февраля она оформила в Южной Корее торговую марку Galaxy X - это означает, что запуск аппарата, по крайней мере, на родном для Samsung рынке, не за горами.

К сожалению, заявка ничего не рассказывает о будущем смартфоне, да и Samsung работает эффективно, бережно охраняя все тайны об этом необычном устройстве. Согласно же слухам, нас ждёт 5-дюймовый аппарат, который способен раскладываться в 7-дюймовый планшет. Экран будет производиться по технологии AMOLED и получит разрешение 4K.

Samsung, как ожидается, выпустит для начала 100 тысяч таких устройств, чтобы оценить реакцию рынка - впрочем, вполне вероятно, планы будут пересмотрены, и компания произведёт больше необычных аппаратов. Некоторые аналитики считают, Galaxy X выйдет ближе к концу года или даже в первых месяцах 2018 года.

За последние три недели распространились слухи о том, что свой сгибаемый смартфон Samsung покажет на MWC, но за закрытыми дверьми и лишь ограниченному числу бизнес-партнёров. Galaxy X может быть не единственным подобным смартфоном, который поступит на рынок в ближайшие годы: Apple уже запатентовала похожие концепты, а LG работает над дисплеем, который может складываться вдвое. Oppo даже демонстрировала прототип сгибаемого вдвое смартфона, и хотя он оказался достаточно толстым, конечный продукт будет явно изящнее.