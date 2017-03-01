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Топливно-энергетический комплекс
Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
09:56 01.03.2017 |
В рамках проходящей в эти дни в Барселоне выставки MWC 2017 американская компания Energizer, известная преимущественно как производитель элементов питания, представила два защищённых смартфона - Energy E520LTE и Energy E550LTE.
Как нетрудно догадаться, старшей из этой пары является модель Energy E550LTE. Она построена на базе восьмиядерного 2-ГГц процессора MediaTek MT6755 и оснащается 4 Гбайт оперативной памяти, 64-Гбайт флеш-накопителем и 5,5-дюймовым Full HD (1920 × 1080 точек) дисплеем. Штатной защитой последнего служит стекло Gorilla Glass 3, но в комплекте поставляется ещё и закалённое стекло Asahi.
Кроме того, в арсенале новинки имеются сдвоенная основная камера (13 Мп + 8 Мп), фронтальный 8-Мп фотомодуль, сканер отпечатка пальца и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки MediaTek Pump Express 3.0. Устройство соответствует нормам стандарта IP68 и выполнено в корпусе толщиной 11,1 мм.
Energizer Energy E520LTE получил 5,2-дюймовый экран, отображающий 1280 × 720 пикселей, четырёхъядерный чип MediaTek MT6735, 2 Гбайт ОЗУ и 16-Гбайт флеш-памяти. Кроме того, в нём применяется более простая одинарная камера на основе 13-Мп сенсора и 5-Мп «фронталка». Вместе с тем, от старшего собрата E520LTE аппарат унаследовал дактилоскопический сенсор и батарею на 4000 мА·ч с Pump Express второго поколения.
Продажи смартфонов стартуют в мае. Стоимость Energizer Energy E550LTE заявлена на уровне €450, E520LTE можно будет приобрести за €300. Их дистрибуцией по всему миру будет заниматься компания Avenir Telecom.
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