Компания SpaceX объявила о том, что ближе к концу следующего года планируется организовать коммерческий запуск корабля Dragon с двумя космическими туристами на борту.

Речь идёт об использовании проектируемого в настоящее время корабля Crew Dragon (Dragon Version 2) для осуществления пилотируемых миссий. Именно ему предстоит доставлять американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

SpaceX подчёркивает, что пилотируемый аппарат создаётся при поддержке Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Первый запуск Crew Dragon в автоматическом режиме, без экипажа, планируется осуществить позднее в текущем году. Затем, ориентировочно во втором квартале 2018-го, корабль отправится в космос в пилотируемом режиме. И только после этого SpaceX выполнит коммерческий запуск Crew Dragon с космическими туристами на борту.

Отмечается, что двое заказчиков уже внесли значительные суммы для организации незабываемого путешествия. Кораблю Crew Dragon предстоит облететь Луну и вернуться на Землю. Подготовка туристов начнётся в текущем году. В дальнейшем подобные рейсы могут быть организованы и для других коммерческих заказчиков.