Как и было обещано руководством Meizu, китайские разработчики провели на выставке MWC 2017 презентацию, посвящённую фирменной технологии быстрой зарядки. Решение под названием Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge, позволяя восполнить батарею ёмкостью 3000 мА·ч до 100 % всего за 20 минут.

В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут. По данным показателям тестовый аппарат Meizu в 11 раз превзошёл по скорости зарядки iPhone 7 Plus и оказался в 3,6 раза быстрее Samsung Galaxy S7 Edge.





Через 15 минут индикатор заряда демонстрировал значение «85 %», а на полную зарядку смартфона до 100 % понадобилось в общей сложности 20 минут.

По заверению Meizu технология Super mCharge безопаснее предшественника и отличается от классической mCharge возросшей до 98 % энергоэффективностью процесса. Максимальный температурный порог с Super mCharge не превышает 39°, в то время как у Quick Charge 3.0 аналогичный показатель составляет 44°. Условно холодная зарядка позволяет держать смартфон подключённым к домашней сети и одновременно запускать на нём современные 3D-приложения, не опасаясь перегрева устройства.





Добиться озвученных результатов Meizu позволил высоковольтный метод прямого заряда с напряжением 11 В и током в 5 A. Что касается вреда для аккумулятора, которого так опасаются противники всевозможных «быстрых технологий», то после 800 (не 8000, как указано во многих сторонних источниках) циклов износ стандартной литий-полимерной батареи производства Amperex Technology Limited привёл к потере 20 % от первоначальной ёмкости. Максимальная пропускная способность кабеля, изготовленного Meizu для зарядного устройства Super mCharge, достигает 160 Вт.

Представители Meizu пока решили не уточнять, в каких устройствах будет реализована поддержка Super mCharge. Также под вопросом, несмотря на заверения производителя, остаётся безопасность эксплуатации гаджетов с Super mCharge, учитывая недавние инциденты с аккумуляторами Galaxy Note 7.