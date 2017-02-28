Компания Samsung представила на пресс-конференции, прошедшей в Барселоне в преддверии выставки MWC 2017, обновлённый шлем виртуальной реальности Gear VR - на этот раз с аксессуаром: портативным контроллером с эргономичной, изогнутой конструкцией.

Новый шлем во многом похож на версию Gear VR, представленную в августе вместе со смартфоном Galaxy Note7. Новинка тоже обеспечивает широкий угол обзора в 101˚ и совместима со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note 5, S6, S6 edge и S6 edge+, поддерживая подключение как через порт Micro-USB, так и через симметричный USB-C.

Главное внимание в ходе анонса компания уделила беспроводному контроллеру, созданному совместно с Oculus. Как сообщила Oculus, контроллер разработан специально для использования одной рукой. Он оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт. Когда контроллер не используется, его можно прикрепить к шлему с помощью ремешка.





Шлем весит 345 г, контроллер - 64,3 г. Питание контроллера осуществляется от двух батареек типа AAA (1000 мА·ч). При ежедневном использовании контроллера по 2 часа заряда батарей хватит на 40 дней.

Согласно Oculus, сейчас находится в разработке более 70 игр, оптимизированных для использования с обновлённым Gear VR с контроллером. Комплект средств разработки (SDK) для разработчиков приложений и игр будет готов в ближайшие недели.

Сроки выхода и цена Gear VR с контроллером пока неизвестны.