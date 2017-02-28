Международный союз электросвязи (МСЭ) обнародовал требования к скорости передачи данных в сотовых сетях пятого поколения (5G), которые должны заработать на коммерческой основе к концу текущего десятилетия.

Работы осуществляются в рамках программы IMT-2020. Это обозначение выбрано как добавление к существующему семейству глобальных стандартов МСЭ для систем подвижной электросвязи IMT-2000 и IMT-Advanced, которые служат основой для всех сетей соответственно третьего (3G) и четвёртого (4G) поколений.

Как и сообщалось ранее, в случае 5G максимальная скорость загрузки данных абонентом определена на отметке 20 Гбит/с. Пропускная способность обратного канала связи теоретически должна достигать 10 Гбит/с.

Определено, что сети пятого поколения в повседневных реальных условиях должны обеспечивать скорость передачи информации на уровне 100 Мбит/с при получении и 50 Мбит/с при отправке. Такие показатели могут быть достигнуты и в нынешних сетях LTE, но в случае 5G это будут не пиковые, а, по сути, минимальные значения.

Установлено также, что задержки в новых сетях не должны превышать 4 мс. Инфраструктура 5G должна обеспечивать возможность подключения не менее одного миллиона потребителей в расчёте на 1 км2 площади. Речь в данном случае идёт не только о смартфонах и телефонах, но и об устройствах Интернета вещей, «умных» автомобилях, различных датчиках и пр.