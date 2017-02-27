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Топливно-энергетический комплекс
BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
16:58 27.02.2017 |
Компания TCL Communication официально представила смартфон BlackBerry KEYone с QWERTY-клавиатурой, ранее известный под кодовым именем Mercury.
Прототип смартфон BlackBerry KEYone уже демонстрировался в ходе выставки CES 2017 и о дате его презентации ранее сообщил в Твиттере президент TCL Communication (TCL) Стив Кистулли (Steve Cistulli).
BlackBerry KEYone, работающий под управлением ОС Android 7.1 Nougat, оснащён 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1620 × 1080 точек, 434 PPI). Каркас корпуса смартфона изготовлен из анодированного алюминия, текстурированная тыльная панель - из пластика. На ней размещена основная 12-Мп камера с сенсором Sony IMX378 и размером пикселя 1,55 мкм. Фронтальная камера имеет разрешением 8 Мп.
BlackBerry KEYone базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 625 с восьмиядерным процессором и графической системой Adreno 506. Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт, флеш-памяти - 32 Гбайт, есть слот для карт памяти объёмом до 2 Тбайт. Ёмкость батареи составляет 3505 мА·ч. На её зарядку до 50 % потребуется всего 36 минут - аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Размеры смартфона равны 149,3 × 72,5 × 9,4 мм, вес - 180 г.
Как и в любом смартфоне BlackBerry, в QWERTY-клавиатуре BlackBerry KEYone можно использовать сочетания различных клавиш для ускорения ввода текста и данных, а также управления устройством. «Умная» клавиатура реагирует не только на нажатия, но и касания, а также на жесты. Можно настроить «горячие клавиши», реагирующие на длительность нажатия - короткое или длительное.
Смартфон будет поставляться с предустановленным приложением DTEK, которое позволяет «повысить уровень конфиденциальности, а также отслеживать доступ приложений к камере, микрофону, данным о местоположении и личной информации».
BlackBerry KEYone поступит в продажу в апреле по цене $549 в США или 599 евро в Европе.
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