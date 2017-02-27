Alcatel привезла на выставку MWC 2017, как утверждает сама компания, первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой - Alcatel A5 LED.

Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы). Производитель утверждает, что динамическая LED-подсветка потребляет лишь 3 % энергии аккумулятора, ёмкостью которого равна 2800 мА·ч.





Alcatel A5 LED обладает операционной системой Android 6.0 Marshmallow и восьмиядерным процессором MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графическим блоком Mali-T760. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя - 16 Гбайт. Можно подключать карты памяти microSD.

5,2-дюймовый дисплей аппарата имеет разрешение 1280 × 720 пикселей (HD). Есть 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры, беспроводные коммуникации LTE Cat. 4, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS.

Продажи Alcatel A5 LED в Европе стартуют в мае 2017 года. Необычный смартфон оценён производителем в 200 евро.