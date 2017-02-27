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Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
12:11 27.02.2017 |
Sony традиционно синхронизирует свои анонсы с мировыми выставками. В прошлом году, на MWC 2016, компания полностью перезапустила линейку Xperia. Вместо шестого поколения смартфонов Z-серии нам показали Xperia X, Xperia X Performance и Xperia XA, которые не имели ничего общего ни с прежним дизайном, ни с привычной концепцией. Ровно через полгода, на берлинской IFA 2016, компания выкатила Xperia XZ и Xperia X Compact, которые тоже не имели ничего общего с прежними продуктами компании. И хотя те новинки в целом оказались неплохи, нам вдруг начало казаться, что Sony переживает глубокий кризис идей и понятия не имеет, в какую сторону следует двигаться.
Сейчас же, по прошествии очередных шести месяцев, картина начинает проясняться. На MWC 2017 компания привезла аж 4 новых смартфона: Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra. Теперь в линейке снова есть модель с 4K-экраном, топовые трубки обзавелись улучшенной камерой с уменьшенным разрешением, а бюджетные идут тем же путем, что и прошлогодние Xperia XA и XA Ultra.
Sony Xperia XZ Premium
Начнем с самого интересного, а именно - с Xperia XZ Premium, нового флагмана с 4К-экраном. Это не первое подобное устройство, у Sony уже был аналогичный аппарат - Xperia Z5 Premium, который имел одну странную особенность: его дисплей в обычном режиме отображал картинку в Full HD, а при просмотре видео переключался в режим 4К.
Так вот, в Xperia XZ Premium в этом плане почти ничего не изменилось. По сути 4К-разрешением по-прежнему доступно только для просмотра видео. Причем если сам контент будет в меньшем разрешении (например, Full HD), то он будет автоматически апскейлиться до 4К. Пока не совсем ясно, в каком разрешении дисплей будет отображать рабочий стол и служебные приложения, но я почти уверен, что это будет Full HD (1080 × 1920 точек).
Внешне Xperia XZ Premium выглядит так же, как и оригинальный XZ с поправкой на размер. А единственным внешним отличием стали двойная кнопка регулировки громкости, которая находится на правом торце над кнопкой питания, а не под ней. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов - в точности как у Xperia Z5 Premium, а цветовой охват на 35% превышает пространство sRGB. Впрочем, о дисплее мы подробно поговорим в обзоре, пока же стоит обратить внимание на другие детали.
Первое, что слегка удивляет - наличие процессора Qualcomm Snapdragon 835. Раньше сообщалось, что новый флагман Samsung станет первым смартфоном на этой платформе и будет оставаться единственным до конца года, поскольку Samsung непосредственно участвует в производстве процессоров. Видимо, Sony удалось договориться со своим конкурентом. Центральный процессор имеет 8 ядер (половина работает на частоте 2,5 ГГц, другая - на 1,9 ГГц), а объем оперативной памяти в Xperia XZ Premium - 4 Гбайт. Словом, технические характеристики вполне в духе времени. Даже встроенную память для хранени данных прокачали - теперь она поддерживает запись на скорости до 1,5 Гбайт/с.
Второе удивительное открытие в Xperia XZ Premium - новый модуль камеры, который называется Motion Eye. Точнее под таким названием Sony объединяет весь программно-аппаратный комплекс, начиная с физического устройства CMOS-сенсора и заканчивая алгоритмами обработки отснятого материала. Сам же модуль - это Sony IMX400 с разрешением 19 Мп. Снижение разрешения на данный момент было единственно возможным способом повышения качества съемки. Так что 19 вместо 23 Мп - это шаг вперед, а не назад. Пока мне не довелось пофотографировать новой камерой, но я нисколько не сомневаюсь, что снимать она будет лучше прежней. Старый модуль, к слову, в этом году будет использоваться в смартфонах средней ценовой категории, но об этом чуть позже.
Главное, что даст нам новая камера (вкупе с новой аппаратной платформой, разумеется) - это возможность высокоскоростной съемки (960 кадров в секунду) в разрешении 720p. Для этого нужно будет выбрать специальный режим, а замедленным получится не весь ролик, а лишь несколько секунд. Причем начало замедленного фрагмента выбирается вручную, в процессе съемки. В iPhone, к примеру, фрагмент видео, который будет воспроизводиться в замедленном режиме, можно выбрать уже после съемки. Однако даже у iPhone 7 возможности замедленной съемки куда скромнее, чем у Xperia XZ Premium. И хотя пока еще неизвестно, что покажут на MWC другие производители, в сравнении с прошлогодними смартфонами 960 fps выглядит очень внушительно.
Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандартам IP65 и IP68. Он будет выпускаться в серебристом (Luminous Chrome) и черном (Deep Sea Black) цветах и поступит в продажу в мае-июне 2017 года. Стоимость, даже приблизительная, пока не уточняется. И небольшая ложка дегтя: в комплекте по умолчанию не будет адаптера питания с функцией быстрой зарядки, хотя сам смартфон поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 3.0. Кроме того, в комплекте будет скромный кабель с поддержкой стандарта USB 2.0, при том, что Xperia XZ Premium поддерживает USB 3.1. Очень странный подход, особенно с учетом того, что смартфон относится к высшей ценовой категории, а кабель и адаптер питания - сущие копейки на этом фоне.
Xperia XZs
А этот аппарат, как несложно догадаться по названию, - обновление прошлогоднего Xperia XZ. В смартфоне используется тот же экран, тот же корпус и та же аппаратная платформа, но есть и несколько заметных отличий. Во-первых, вместо прежней 23-мегапиксельной камеры Xperia XZs получит новый 19-мегапиксельный модуль IMX400 - такой же, как у Xperia XZ Premium. Только здесь корпус оказался слишком тонким, так что объектив слегка выступает за его пределы. На мой взгляд смотрится несколько хуже, чем прежде, но ради лучшей камеры с этим вполне можно смириться.
Во-вторых, вместо 3 Гбайт оперативной памяти XZs получит 4 Гбайт, а вот процессор остается прежним, равно как и все остальные «внутренности». В-третьих корпус будет доступен в новых цветах: черном (Black), серебристом (Warm Silver) и голубом (Ice Blue).
Sony Xperia XZs будет доступен уже в начале апреля - гораздо раньше, чем Xperia XZ Premium. Стоимость пока не называют, однако я бы предположил, что за него будут просить те же деньги, что и за оригинальную модель в момент начала продаж, а оригинальная модель останется в продаже и заметно подешевеет. Впрочем, многое будет зависеть от курса рубля.
Xperia XA1
23-мегапиксельная камера, которая почти два года использовалась во флагманских смартфонах Xperia, проигрывала камерам Samsung, LG и Apple. В Sony об этом прекрасно знали, так что появление нового модуля в топовых продуктах 2017 года выглядит вполне логично. Старую камеру со счетов никто не сбрасывает, просто теперь она покидает высшую лигу и будет устанавливаться в смартфоны подешевле и попроще. Первым из них станет Xperia XA1, который призван заменить прошлогодний Xperia XA.
Сама концепция модели не изменилась - это доступный смартфон с приемлемыми характеристиками, который очень напоминает более дорогой Sony Xperia XZs. Сходство, впрочем, не стопроцентное - рамки экрана у XA1 даже меньше, а вместо дактилоскопического сканера сбоку у него находится традиционная круглая кнопка питания. С точки зрения дизайна решение удачное, но отсутствие сканера отпечатков пальцев вряд ли позволит новинке выделиться на фоне конкурентов. Китайские производители давно не стесняются ставить сканеры даже в самые доступные модели, Sony же считает, что это прерогатива флагманов.
Дисплей обладает скромными по нынешним меркам характеристиками - диагональ 5 дюймов, разрешение 1280 × 720 точек. Правда, нам в кои-то веки обещают правильно настроенный дисплей с охватом, соответствующим пространству sRGB.
Печально, но ни один из анонсированных смартфонов Sony не может похвастаться аккумулятором большой емкости. У Xperia XZ Premium - 3230 мА·ч, а у Xperia XA1 - всего 2300 мА·ч. Легко предсказать, что ничего близкого к рекордным показателям при тестировании времени автономной работы мы не увидим.
Xperia XA1 оснащен платформой от MediaTek - MT6757 E2 с восьмиядерным центральным процессором, работающим на частоте до 2,4 ГГц. Есть 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт памяти для хранения данных. В Россию будет поставляться только модель с поддержкой двух SIM-карт, правда слот будет гибридным. А значит вам снова придется выбирать между расширением памяти и возможностью использования второй операторской карты.
Продажи Xperia XA1 должны начаться в середине весны, скорее всего ближе к концу апреля. Цена для России пока не определена, зато уже известны доступные расцветки - аппарат будет поставляться в черном, белом, золотом и розовом корпусе.
Xperia XA1 Ultra
В прошлом году к Xperia XA вскоре присоединилась модель XA Ultra - такой же скромный (читай - недорогой) смартфон, но с прокачанной селфи-камерой, большей батарейкой и большим же экраном. Xperia XA1 Ultra логично продолжает ряд из C5 Ultra и XA Ultra.
Шестидюймовый IPS-экран предлагает разрешение Full HD и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп может похвастаться автофокусом, оптической стабилизацией, углом обзора в 88 градусов и диафрагмой F2.0. А если сравнивать с 5-дюймовым Xperia XA1, то стоит обратить внимание на больший объем оперативной памяти (4 против 3 Гбайт) и увеличенную до 2700 мА·ч емкость аккумулятора. Хотя, конечно, при таких размерах корпуса (165 × 79 × 8,1 мм) и батарейка могла быть побольше.
В роли основной камеры - уже знакомый нам модуль с разрешением 23 Мп, с оптической стабилизацией и гибридным, контрастно-фазовым автофокусом.
Сканера отпечатков пальцев, а также защиты от пыли и влаги у Xperia XA1 Ultra не будет, равно как и у оригинального Xperia XA1. Цветовая гамма выглядит уже привычным образом для недорогих трубок Sony - смартфон выйдет в черном, белом, золотом и розовом. Продажи должны стартовать уже в апреле-мае, а вот точная стоимость в России будет объявлена дополнительно.
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