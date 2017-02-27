Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 

Sony традиционно синхронизирует свои анонсы с мировыми выставками. В прошлом году, на MWC 2016, компания полностью перезапустила линейку Xperia. Вместо шестого поколения смартфонов Z-серии нам показали Xperia X, Xperia X Performance и Xperia XA, которые не имели ничего общего ни с прежним дизайном, ни с привычной концепцией. Ровно через полгода, на берлинской IFA 2016, компания выкатила Xperia XZ и Xperia X Compact, которые тоже не имели ничего общего с прежними продуктами компании. И хотя те новинки в целом оказались неплохи, нам вдруг начало казаться, что Sony переживает глубокий кризис идей и понятия не имеет, в какую сторону следует двигаться.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Сейчас же, по прошествии очередных шести месяцев, картина начинает проясняться. На MWC 2017 компания привезла аж 4 новых смартфона: Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra. Теперь в линейке снова есть модель с 4K-экраном, топовые трубки обзавелись улучшенной камерой с уменьшенным разрешением, а бюджетные идут тем же путем, что и прошлогодние Xperia XA и XA Ultra.

Sony Xperia XZ Premium

Начнем с самого интересного, а именно - с Xperia XZ Premium, нового флагмана с 4К-экраном. Это не первое подобное устройство, у Sony уже был аналогичный аппарат - Xperia Z5 Premium, который имел одну странную особенность: его дисплей в обычном режиме отображал картинку в Full HD, а при просмотре видео переключался в режим 4К.


Так вот, в Xperia XZ Premium в этом плане почти ничего не изменилось. По сути 4К-разрешением по-прежнему доступно только для просмотра видео. Причем если сам контент будет в меньшем разрешении (например, Full HD), то он будет автоматически апскейлиться до 4К. Пока не совсем ясно, в каком разрешении дисплей будет отображать рабочий стол и служебные приложения, но я почти уверен, что это будет Full HD (1080 × 1920 точек).

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Внешне Xperia XZ Premium выглядит так же, как и оригинальный XZ с поправкой на размер. А единственным внешним отличием стали двойная кнопка регулировки громкости, которая находится на правом торце над кнопкой питания, а не под ней. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов - в точности как у Xperia Z5 Premium, а цветовой охват на 35% превышает пространство sRGB. Впрочем, о дисплее мы подробно поговорим в обзоре, пока же стоит обратить внимание на другие детали.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Первое, что слегка удивляет - наличие процессора Qualcomm Snapdragon 835. Раньше сообщалось, что новый флагман Samsung станет первым смартфоном на этой платформе и будет оставаться единственным до конца года, поскольку Samsung непосредственно участвует в производстве процессоров. Видимо, Sony удалось договориться со своим конкурентом. Центральный процессор имеет 8 ядер (половина работает на частоте 2,5 ГГц, другая - на 1,9 ГГц), а объем оперативной памяти в Xperia XZ Premium - 4 Гбайт. Словом, технические характеристики вполне в духе времени. Даже встроенную память для хранени данных прокачали - теперь она поддерживает запись на скорости до 1,5 Гбайт/с.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Второе удивительное открытие в Xperia XZ Premium - новый модуль камеры, который называется Motion Eye. Точнее под таким названием Sony объединяет весь программно-аппаратный комплекс, начиная с физического устройства CMOS-сенсора и заканчивая алгоритмами обработки отснятого материала. Сам же модуль - это Sony IMX400 с разрешением 19 Мп. Снижение разрешения на данный момент было единственно возможным способом повышения качества съемки. Так что 19 вместо 23 Мп - это шаг вперед, а не назад. Пока мне не довелось пофотографировать новой камерой, но я нисколько не сомневаюсь, что снимать она будет лучше прежней. Старый модуль, к слову, в этом году будет использоваться в смартфонах средней ценовой категории, но об этом чуть позже.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Главное, что даст нам новая камера (вкупе с новой аппаратной платформой, разумеется) - это возможность высокоскоростной съемки (960 кадров в секунду) в разрешении 720p. Для этого нужно будет выбрать специальный режим, а замедленным получится не весь ролик, а лишь несколько секунд. Причем начало замедленного фрагмента выбирается вручную, в процессе съемки. В iPhone, к примеру, фрагмент видео, который будет воспроизводиться в замедленном режиме, можно выбрать уже после съемки. Однако даже у iPhone 7 возможности замедленной съемки куда скромнее, чем у Xperia XZ Premium. И хотя пока еще неизвестно, что покажут на MWC другие производители, в сравнении с прошлогодними смартфонами 960 fps выглядит очень внушительно.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандартам IP65 и IP68. Он будет выпускаться в серебристом (Luminous Chrome) и черном (Deep Sea Black) цветах и поступит в продажу в мае-июне 2017 года. Стоимость, даже приблизительная, пока не уточняется. И небольшая ложка дегтя: в комплекте по умолчанию не будет адаптера питания с функцией быстрой зарядки, хотя сам смартфон поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 3.0. Кроме того, в комплекте будет скромный кабель с поддержкой стандарта USB 2.0, при том, что Xperia XZ Premium поддерживает USB 3.1. Очень странный подход, особенно с учетом того, что смартфон относится к высшей ценовой категории, а кабель и адаптер питания - сущие копейки на этом фоне.

Xperia XZs

А этот аппарат, как несложно догадаться по названию, - обновление прошлогоднего Xperia XZ. В смартфоне используется тот же экран, тот же корпус и та же аппаратная платформа, но есть и несколько заметных отличий. Во-первых, вместо прежней 23-мегапиксельной камеры Xperia XZs получит новый 19-мегапиксельный модуль IMX400 - такой же, как у Xperia XZ Premium. Только здесь корпус оказался слишком тонким, так что объектив слегка выступает за его пределы. На мой взгляд смотрится несколько хуже, чем прежде, но ради лучшей камеры с этим вполне можно смириться.


Во-вторых, вместо 3 Гбайт оперативной памяти XZs получит 4 Гбайт, а вот процессор остается прежним, равно как и все остальные «внутренности». В-третьих корпус будет доступен в новых цветах: черном (Black), серебристом (Warm Silver) и голубом (Ice Blue).

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 

Sony Xperia XZs будет доступен уже в начале апреля - гораздо раньше, чем Xperia XZ Premium. Стоимость пока не называют, однако я бы предположил, что за него будут просить те же деньги, что и за оригинальную модель в момент начала продаж, а оригинальная модель останется в продаже и заметно подешевеет. Впрочем, многое будет зависеть от курса рубля.

Xperia XA1

23-мегапиксельная камера, которая почти два года использовалась во флагманских смартфонах Xperia, проигрывала камерам Samsung, LG и Apple. В Sony об этом прекрасно знали, так что появление нового модуля в топовых продуктах 2017 года выглядит вполне логично. Старую камеру со счетов никто не сбрасывает, просто теперь она покидает высшую лигу и будет устанавливаться в смартфоны подешевле и попроще. Первым из них станет Xperia XA1, который призван заменить прошлогодний Xperia XA.


Сама концепция модели не изменилась - это доступный смартфон с приемлемыми характеристиками, который очень напоминает более дорогой Sony Xperia XZs. Сходство, впрочем, не стопроцентное - рамки экрана у XA1 даже меньше, а вместо дактилоскопического сканера сбоку у него находится традиционная круглая кнопка питания. С точки зрения дизайна решение удачное, но отсутствие сканера отпечатков пальцев вряд ли позволит новинке выделиться на фоне конкурентов. Китайские производители давно не стесняются ставить сканеры даже в самые доступные модели, Sony же считает, что это прерогатива флагманов.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Дисплей обладает скромными по нынешним меркам характеристиками - диагональ 5 дюймов, разрешение 1280 × 720 точек. Правда, нам в кои-то веки обещают правильно настроенный дисплей с охватом, соответствующим пространству sRGB.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Печально, но ни один из анонсированных смартфонов Sony не может похвастаться аккумулятором большой емкости. У Xperia XZ Premium - 3230 мА·ч, а у Xperia XA1 - всего 2300 мА·ч. Легко предсказать, что ничего близкого к рекордным показателям при тестировании времени автономной работы мы не увидим.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Xperia XA1 оснащен платформой от MediaTek - MT6757 E2 с восьмиядерным центральным процессором, работающим на частоте до 2,4 ГГц. Есть 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт памяти для хранения данных. В Россию будет поставляться только модель с поддержкой двух SIM-карт, правда слот будет гибридным. А значит вам снова придется выбирать между расширением памяти и возможностью использования второй операторской карты.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 
Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
 

Продажи Xperia XA1 должны начаться в середине весны, скорее всего ближе к концу апреля. Цена для России пока не определена, зато уже известны доступные расцветки - аппарат будет поставляться в черном, белом, золотом и розовом корпусе.

Xperia XA1 Ultra

В прошлом году к Xperia XA вскоре присоединилась модель XA Ultra - такой же скромный (читай - недорогой) смартфон, но с прокачанной селфи-камерой, большей батарейкой и большим же экраном. Xperia XA1 Ultra логично продолжает ряд из C5 Ultra и XA Ultra.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Шестидюймовый IPS-экран предлагает разрешение Full HD и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп может похвастаться автофокусом, оптической стабилизацией, углом обзора в 88 градусов и диафрагмой F2.0. А если сравнивать с 5-дюймовым Xperia XA1, то стоит обратить внимание на больший объем оперативной памяти (4 против 3 Гбайт) и увеличенную до 2700 мА·ч емкость аккумулятора. Хотя, конечно, при таких размерах корпуса (165 × 79 × 8,1 мм) и батарейка могла быть побольше.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

В роли основной камеры - уже знакомый нам модуль с разрешением 23 Мп, с оптической стабилизацией и гибридным, контрастно-фазовым автофокусом.

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

 

Сканера отпечатков пальцев, а также защиты от пыли и влаги у Xperia XA1 Ultra не будет, равно как и у оригинального Xperia XA1. Цветовая гамма выглядит уже привычным образом для недорогих трубок Sony - смартфон выйдет в черном, белом, золотом и розовом. Продажи должны стартовать уже в апреле-мае, а вот точная стоимость в России будет объявлена дополнительно.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

18:50 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 27 фев­ра­ля сла­бым ро­стом

18:47 Сто­и­мость зо­ло­та 27 фев­ра­ля пе­ре­шла к ро­сту на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра

18:25 Дол­лар де­ше­ве­ет 27 фев­ра­ля в пред­две­рии вы­ступ­ле­ния Трам­па в кон­грес­се США

17:05 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 27.02.2017

16:36 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 27.02.17

15:35 Мах­нов­щи­на "блокадников" мо­жет при­ве­сти к тор­мо­же­нию ва­лют­ной ли­бе­ра­ли­за­ции и дав­ле­нию на грив­ню - бан­ки­ры

15:09 Экс-пре­мьер Яце­нюк не на­ме­рен пре­тен­до­вать на долж­ность гла­вы НБУ, - де­пу­тат Ра­ды Сю­мар

13:32 Фунт де­ше­ве­ет к дол­ла­ру 27 фев­ра­ля из-за опа­се­ний по ре­фе­рен­ду­му о не­за­ви­си­мо­сти Шот­лан­дии

12:32 Рын­ки ак­ций Азии 27 фев­ра­ля опу­сти­лись в ожи­да­нии но­во­стей из США

12:25 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 27 фев­ра­ля

11:01 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.02.2017

10:53 Суд обя­зал При­ват­банк предо­ста­вить свя­зан­ным с экс-ак­ци­о­не­ра­ми вир­гин­ским ком­па­ни­ям до­ступ к сред­ствам

10:49 НБУ за­вер­шил ди­а­гно­сти­ку опе­ра­ций со свя­зан­ны­ми ли­ца­ми бан­ков

10:26 НБУ от­ри­ца­ет уволь­не­ние Гон­та­ре­вой

10:23 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 24.02.2017

• дальше…

19:50 Все­мир­ный банк пла­ни­ру­ет в ап­ре­ле на­чать про­грам­му по под­го­тов­ке укра­ин­ских про­из­во­ди­те­лей го­вя­ди­ны к от­кры­тию рын­ка ЕС

18:58 Топ­ли­во на АЗС тор­гу­ет­ся прак­ти­че­ски без из­ме­не­ний, в мел­ком опте – со­хра­ня­ет­ся тен­ден­ция к сни­же­нию

18:47 Сто­и­мость зо­ло­та 27 фев­ра­ля пе­ре­шла к ро­сту на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра

17:41 Нефть до­ро­жа­ет 27 фев­ра­ля, це­на Brent вы­рос­ла до $56,34 за бар­рель

17:35 До­бы­ча угле­во­до­ро­дов - 2016: от­расль кон­тра­стов

16:35 Со­зда­ние ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да в Укра­ине не­це­ле­со­об­раз­но - гла­ва Вер­хов­но­го су­да

15:35 Мах­нов­щи­на "блокадников" мо­жет при­ве­сти к тор­мо­же­нию ва­лют­ной ли­бе­ра­ли­за­ции и дав­ле­нию на грив­ню - бан­ки­ры

13:50 Укра­и­на в ян­ва­ре 2017г уве­ли­чи­ла экс­порт элек­тро­энер­гии в 1,6 ра­за

11:31 В ян­ва­ре 2017 г. про­мыш­лен­ное по­треб­ле­ние бен­зи­нов вы­рос­ло на 14,5%, а пром­по­треб­ле­ние ДТ на 23,1%

08:11 Вой­цех Баль­чун: "Я відчу­ваю се­бе як камікадзе"

• дальше…

17:13 Ев­ро­со­юз уже­сто­чил санк­ции про­тив Се­вер­ной Ко­реи

12:43 Со­вет ЕС одоб­рил ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­зо­во­го ре­жи­ма

12:41 Со­вет ЕС утвер­дил по­ло­же­ние о без­ви­зо­вом ре­жи­ме с Гру­зи­ей для крат­ко­сроч­ных по­ез­док

09:10 С 1900 го­да наи­боль­ший до­ход при­нес­ли ак­ции ком­па­ний из ЮАР, Ав­стра­лии и США

08:56 Трамп под­пи­сал указ о со­кра­ще­нии го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния

08:48 "Ведомости": Кремль тре­бу­ет от биз­не­са от­че­тов о чув­стви­тель­ных со­бы­ти­ях

07:41 Баф­фет: финан­со­вые кон­суль­тан­ты обо­шлись кли­ен­там в $100 млрд на­прас­ных трат за 10 лет

24.02 США-Ки­тай: как Пе­ки­ну уда­лось вы­иг­рать пер­вый ра­унд

24.02 Пре­мьер Вен­грии ата­ку­ет об­ще­ствен­ные ор­га­ни­за­ции

24.02 Ки­тай раз­ви­ва­ет соб­ствен­ную циф­ро­вую ва­лю­ту

24.02 Трамп на­ме­рен рас­ши­рить ядер­ный ар­се­нал США

24.02 Мар­ти­на Шуль­ца об­ви­ня­ют в финан­со­вых на­ру­ше­ни­ях

24.02 По­ли­ция: бра­та Ким Чен Ына уби­ли бо­е­вым отрав­ля­ю­щим ве­ще­ством VX

24.02 Трамп под­твер­дил пла­ны вве­де­ния на­ло­га для ком­па­ний, вы­во­дя­щих про­из­вод­ство

23.02 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ла ас­со­ци­а­цию Укра­и­ны с ЕС

• дальше…

09:39 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

• дальше…

16:35 Со­зда­ние ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да в Укра­ине не­це­ле­со­об­раз­но - гла­ва Вер­хов­но­го су­да

15:26 Че­ты­ре при­чи­ны, по­че­му Ляш­ко не станет спи­ке­ром

15:09 Экс-пре­мьер Яце­нюк не на­ме­рен пре­тен­до­вать на долж­ность гла­вы НБУ, - де­пу­тат Ра­ды Сю­мар

14:53 По­че­му "ватные" СМИ ис­пу­га­лись док­три­ны ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти Укра­и­ны

12:43 Со­вет ЕС одоб­рил ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­зо­во­го ре­жи­ма

10:37 Ко­гда за­хват ДФС бу­дет иметь смысл

10:26 НБУ от­ри­ца­ет уволь­не­ние Гон­та­ре­вой

07:32 Ле­шек Баль­це­ро­вич: Укра­ин­ская оп­по­зи­ция го­раз­до ху­же вла­сти

24.02 По­че­му Зме­и­но­му не гро­зит за­хват

24.02 Бои под Ав­де­ев­кой. Где ВСУ мо­гут от­бро­сить тер­ро­ри­стов от ДФС

24.02 Да­же ес­ли ру­ко­во­ди­те­ли ОРДЛО "национализируют" пред­при­я­тия, за­бло­ки­ро­ван­ные Се­мен­чен­ко, на­ла­дить сбыт их про­дук­ции они не смо­гут

24.02 По­сле мно­го­днев­но­го за­ти­шья в зоне про­ве­де­ния АТО сно­ва ста­ло жар­ко, при­чем, по­чти по всей ли­нии раз­гра­ни­че­ния

24.02 До­нец­кие диа­ло­ги. "За­хар­чен­ко те­перь да­же се­па­ры от­кро­вен­но поносят"

23.02 По­че­му про­власт­ный ауди­тор НАБУ луч­ше оп­по­зи­ци­он­но­го

23.02 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ла ас­со­ци­а­цию Укра­и­ны с ЕС

• дальше…

16:58 BlackBerry Mercury пред­став­лен офи­ци­аль­но под име­нем KEYone

16:28 Alcatel A5 LED — пер­вый в ми­ре смарт­фон с ин­тер­ак­тив­ной LED-крыш­кой

14:34 Ком­па­ния Peugeot сде­ла­ла бес­пи­лот­ник с бе­тон­ным по­лом

13:16 Huawei P10 и P10 Plus пред­ста­ли в не­обыч­ном зе­лё­ном цве­те

12:11 Ком­па­ния Sony пред­ста­ви­ла Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

08:37 В Бар­се­лоне пред­став­лен смарт­фон LG G6

07:30 Пред­став­лен те­ле­фон Nokia 3310

24.02 На раз­гон до 100 км/ч элек­три­че­ско­му су­пер­ка­ру Elextra по­тре­бу­ет­ся ме­нее 2,3 се­кун­ды

23.02 CrucialTec пред­ста­ви­ла тех­но­ло­гию рас­по­зна­ва­ния не­сколь­ких от­пе­чат­ков паль­цев на дис­плее смарт­фо­на

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

23.02 "Кадилаки" на­учат­ся за­по­ми­нать пред­по­чте­ния во­ди­те­лей

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

22.02 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

22.02 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

22.02 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

• дальше…

17:56 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ТОП-НОВОСТИ

По­че­му "ватные" СМИ ис­пу­га­лись док­три­ны ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти Укра­и­ны

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно