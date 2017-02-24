Компания CrucialTec анонсировала свою новую разработку. Речь идет о решении Display Fingerprint Solution (DFS), которое позволит сканировать отпечатки пальцев пользователей не через отдельный датчик на задней панели или в кнопке Home, а при помощи дисплея мобильного устройства.

В интервью The Investor представитель CrucialTec заявил, что разработка была принята очень хорошо клиентами компании, особенно в Китае. В данный момент ведутся переговоры с производителями смартфонов. Конкретные компании не называются, однако точно известно, что первые смартфоны с новой технологией появятся на рынке уже в этом году.

CrucialTec зарегистрировала 50 патентов, связанных с новой биометрической технологией. Модуль, состоящий из прозрачных компонентов, включая тонкопленочный транзистор и сенсорный электрод, встраивается под дисплей смартфона. Производитель утверждает, что чувствительность модуля позволяет ему распознать касание волоска.

Кроме того, безопасность мобильных устройств, оснащенных подобными модулями будет выведена на новый уровень, так как технология позволяет одновременно распознавать отпечатки сразу нескольких пальцев.