Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена смартфона Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП камерой начинается с отметки $160

Компания Huawei официально представила смартфон Honor 8 Lite, хотя первая информация о нем появилась в Сети еще в начале февраля.

Начать стоит с цены, которая составит 160 долларов за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, $203 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти и $232 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.


В Huawei заявляют, что для достижения такого зеркального эффекта на задней панели используется 12-слойное покрытие. Смартфон доступен в цветах Midnight Black, Streamer Gold, Sea Blue и Pearl White.

Дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей покрыт изогнутым защитным стеклом. В качестве однокристальной системы выступает Kirin 655. Устройство работает под управлением Android 7.0 Nougat с графической оболочкой EMUI 5.0.

Основная камера оснащена датчиком изображения разрешением 12 Мп, объектив имеет диафрагму F/2,2. Фронтальная широкоугольная камера получила восьмимегапиксельный датчик изображения, она может использовать экран в качестве вспышки.

Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч.

 
 
По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

18:48 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны по ито­гам тор­гов в сре­ду сни­зи­лись

18:44 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 22 фев­ра­ля из-за укреп­ле­ния дол­ла­ра и ожи­да­ний по­вы­ше­ния став­ки ФРС

17:18 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 22.02.2017

17:08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.02.17

15:28 Курс дол­ла­ра США в сре­ду рас­тет к ев­ро и сни­жа­ет­ся к иене

13:00 Фон­до­вые рын­ки Азии вы­рос­ли до мак­си­му­ма с июля 2015г

11:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.02.2017

11:08 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22 фев­ра­ля

10:53 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21.02.2017

10:01 21 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $67 млн до $119,7 млн

09:56 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 382,1 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 81 млн гри­вен до 262,5 млрд гри­вен 21 фев­ра­ля

09:33 Мин­фин 21 фев­ра­ля про­дал грив­не­вые ОВГЗ на 0,7 млрд гри­вен

08:51 МВФ уси­ли­ва­ет вни­ма­ние к бан­ков­ско­му биз­несу на ос­но­вах ис­ла­ма

07:22 Ин­дек­сы США за­кры­лись на ре­корд­ных мак­си­му­мах 21 фев­ра­ля

21.02 Финан­си­сты ждут в сре­ду уве­ли­че­ния ва­лют­но­го пред­ло­же­ния на меж­бан­ке и аук­ци­о­на ре­гу­ля­то­ра

• дальше…

18:44 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 22 фев­ра­ля из-за укреп­ле­ния дол­ла­ра и ожи­да­ний по­вы­ше­ния став­ки ФРС

17:59 Huawei на­ме­ре­на до кон­ца до 2017г от­кро­ет в Ки­е­ве на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр

17:29 Нефть де­ше­ве­ет 22 фев­ра­ля, Brent тор­гу­ет­ся у $55,9 за бар­рель

17:11 Укра­и­на в ян­ва­ре на­рас­ти­ла вы­плав­ку ста­ли на 8,5%, со­хра­ни­ла 10-е ме­сто в рей­тин­ге Worldsteel

14:12 Ко­ман­да Яну­ко­ви­ча про­да­ла га­зо­вый биз­нес рос­сий­ско­му мил­ли­ар­де­ру

12:39 Си­ти­банк: "Нафтогаз" к кон­цу не­де­ли по­лу­чит пер­вые че­ты­ре ак­кре­ди­ти­ва по кре­ди­ту на $500 млн

12:37 На раз­ра­бот­ку и за­куп­ку но­вых об­раз­цов во­ору­же­ний в 2017 г. преду­смот­ре­но 9 млрд грн - По­ро­шен­ко

12:33 Апел­ля­ци­он­ный суд оста­вил в си­ле ре­ше­ние о взыс­ка­нии с "Газпрома" штра­фа АМКУ 172 млрд гри­вен

12:05 "Нафтогаз" сни­зил це­ну га­за для пром­по­тре­би­те­лей на март на 7%

12:01 Ра­да ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла со­гла­ше­ние с ЕС о при­со­еди­не­нии Укра­и­ны к про­грам­ме по­вы­ше­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са

• дальше…

18:31 Credit Suisse оце­нил сред­не­го­до­вую до­ход­ность рос­сий­ских ак­ций в XXI ве­ке в 1,2%

17:24 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

16:53 Шой­гу со­об­щил о су­ще­ство­ва­нии ин­фор­ма­ци­он­ных войск в Рос­сии

15:39 Что но­вый со­вет­ник Трам­па по без­опас­но­сти ду­ма­ет о Рос­сии

15:18 Мол­дав­ские жур­на­ли­сты об­ви­ня­ют пра­ви­тель­ство в на­ру­ше­нии их про­фес­сио­наль­но­го пра­ва на до­ступ к ин­фор­ма­ции

13:19 Си­ту­а­ция в эко­но­ми­ке США огра­ни­чи­ва­ет воз­мож­но­сти быст­ро­го ро­ста, - Пол Круг­ман

09:47 За­чем Али­ев на­зна­чил свою же­ну ви­це-пре­зи­ден­том Азер­бай­джа­на

08:51 МВФ уси­ли­ва­ет вни­ма­ние к бан­ков­ско­му биз­несу на ос­но­вах ис­ла­ма

08:17 По­че­му стра­нам НАТО так труд­но со­блю­сти пра­ви­ло 2 про­цен­тов

07:44 США и ЕС еди­ны в во­про­се со­хра­не­ния санк­ций про­тив РФ

07:38 В США уже­сто­че­ны пра­ви­ла де­пор­та­ции не­ле­галь­ных ми­гран­тов

21.02 В Ни­дер­лан­дах под­дер­жа­ли ле­га­ли­за­цию вы­ра­щи­ва­ния ма­ри­ху­а­ны

21.02 В Бри­та­нии при­ня­ли ана­лог "за­ко­на Магнитского"

21.02 Судь­ба Фир­та­ша в ру­ках ми­ни­стра, ко­то­рый име­ет свою ис­то­рию от­но­ше­ний с оли­гар­ха­ми

21.02 Са­у­дов­ская Ара­вия го­то­ва на­пра­вить вой­ска в Си­рию

• дальше…

14:51 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

01.02 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

30.01 "Киевстар" пред­ло­жил "Vodafone Украина" и lifecell про­фи­нан­си­ро­вать в склад­чи­ну за­пуск 3G в сто­лич­ном мет­ро

27.01 Сред­не­го­до­вая за­гру­жен­ность го­сти­ниц Ки­е­ва в 2016г уве­ли­чи­лась до 40% - JLL

• дальше…

17:24 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

16:40 Са­а­ка­шви­ли окон­ча­тель­но по­те­рял чув­ство юмо­ра

16:02 Пер­спек­ти­вы со­зда­ния еди­но­го пра­во­го фрон­та в Укра­ине вы­гля­дят не та­ки­ми оп­ти­ми­сти­че­ски­ми, как пы­та­ют­ся по­ка­зать участ­ни­ки

14:12 Ко­ман­да Яну­ко­ви­ча про­да­ла га­зо­вый биз­нес рос­сий­ско­му мил­ли­ар­де­ру

10:17 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ВСУ не про­дви­га­ют­ся впе­ред

07:44 США и ЕС еди­ны в во­про­се со­хра­не­ния санк­ций про­тив РФ

21.02 Судь­ба Фир­та­ша в ру­ках ми­ни­стра, ко­то­рый име­ет свою ис­то­рию от­но­ше­ний с оли­гар­ха­ми

21.02 Сов­без ООН дол­жен от­ме­нить пра­во ве­то для стран-участ­ниц кон­флик­та, - Клим­кин

21.02 За­яв­ле­ния Ти­мо­шен­ко ли­ши­ли фер­ме­ров воз­мож­но­сти ле­га­ли­зо­вать свои пред­при­я­тия как юри­ди­че­ские струк­ту­ры, счи­та­ет нар­деп За­бо­лот­ный

21.02 Как Ти­мо­шен­ко ме­ня­ет та­риф­ный "шатун" на "блокадный"

21.02 Гла­ва СБУ при­зы­ва­ет Ка­б­мин уре­гу­ли­ро­вать хо­зяй­ствен­ные от­но­ше­ния с ОРЛДО

21.02 СБУ раз­об­ла­чи­ла ме­ха­низм под­ку­па спец­служ­ба­ми Рос­сии де­пу­та­тов Ра­ды для лоб­би­ро­ва­ния фе­де­ра­ли­за­ции и рус­ско­го язы­ка в Укра­ине

21.02 СБУ раз­об­ла­чи­ла сеть финан­си­ру­е­мых спец­служ­ба­ми Рос­сии по­лит­про­ек­тов в Укра­ине

21.02 Лу­цен­ко ви­дит боль­шую ве­ро­ят­ность вне­се­ния пред­став­ле­ния на сня­тие не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­па Ар­те­мен­ко

21.02 Воз­мо­жен ли блиц­криг ВСУ на Дон­бас­се

• дальше…

17:52 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

14:36 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

12:48 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

11:54 Се­мей­ство Range Rover рас­ши­рит­ся до че­ты­рех мо­де­лей

21.02 Пред­став­лен смарт­фон Huawei Honor V9 с функ­ци­ей 3D-фо­то сто­и­мо­стью от $377

21.02 Но­вая вер­сия гар­ни­ту­ры Microsoft HoloLens не вый­дет рань­ше 2019 го­да

21.02 Aston Martin ни­ко­гда не от­ка­жет­ся от спорт­ка­ров с ме­ха­ни­че­ской ко­роб­кой пе­ре­дач

21.02 Экс­пер­ты ре­ко­мен­ду­ют при­кры­вать дис­плей смарт­фо­на при вво­де па­ро­лей

20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

20.02 Гру­зо­вой ко­рабль SpaceX Dragon успеш­но стар­то­вал к МКС

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Ford при­знал си­сте­мы по­лу­ав­то­ном­но­го во­жде­ния бес­по­лез­ны­ми

17.02 При­ло­же­ния для ав­то со­зда­ют угро­зу без­опас­но­сти

17.02 Jaguar и Shell поз­во­лят ав­то­мо­би­ли­стам рас­пла­чи­вать­ся за топ­ли­во через ме­диа­си­сте­му

• дальше…

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

ТОП-НОВОСТИ

Пер­спек­ти­вы со­зда­ния еди­но­го пра­во­го фрон­та в Укра­ине вы­гля­дят не та­ки­ми оп­ти­ми­сти­че­ски­ми, как пы­та­ют­ся по­ка­зать участ­ни­ки

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно