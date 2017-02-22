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Цена смартфона Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП камерой начинается с отметки $160
17:52 22.02.2017 |
Компания Huawei официально представила смартфон Honor 8 Lite, хотя первая информация о нем появилась в Сети еще в начале февраля.
Начать стоит с цены, которая составит 160 долларов за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, $203 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти и $232 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
В Huawei заявляют, что для достижения такого зеркального эффекта на задней панели используется 12-слойное покрытие. Смартфон доступен в цветах Midnight Black, Streamer Gold, Sea Blue и Pearl White.
Дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей покрыт изогнутым защитным стеклом. В качестве однокристальной системы выступает Kirin 655. Устройство работает под управлением Android 7.0 Nougat с графической оболочкой EMUI 5.0.
Основная камера оснащена датчиком изображения разрешением 12 Мп, объектив имеет диафрагму F/2,2. Фронтальная широкоугольная камера получила восьмимегапиксельный датчик изображения, она может использовать экран в качестве вспышки.
Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч.
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