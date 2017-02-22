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Топливно-энергетический комплекс
Восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут оснащаться аккумуляторами меньшей емкости
12:48 22.02.2017 |
Корейское издание Hankyung сообщает, что компания Samsung Electronics все же начнет продажи восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7, чтобы снизить убытки, которые она понесла в результате масштабной отзывной кампании.
Изначально восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут продаваться в Индии, Вьетнаме и на других развивающихся рынках. Однако компания также рассматривает возможность начать продажи Samsung Galaxy Note7 в Южной Корее еще до выпуска Samsung Galaxy Note8.
Подразделения Samsung, которые занимаются подготовкой отозванных Samsung Galaxy Note7 для повторной продажи, должны закончить свою работу к маю этого года, а на рынке смартфоны могут появиться в июне.
Емкость аккумулятора оригинальной модели Samsung Galaxy Note7 составляла 3500 мА•ч. Восстановленные смартфоны получат аккумуляторы меньшей емкости (3000-3200 мА•ч).
Также сообщается о том, что Samsung произведет новые корпуса для этих смартфонов, использовав начинку отозванных Samsung Galaxy Note7.
Продажа восстановленных смартфонов также позволит Samsung не платить штраф за нанесение ущерба окружающей среде в случае их утилизации.
Ранее было объявлено, что причиной возгораний Samsung Galaxy Note7 стали аккумуляторы.
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