Корейское издание Hankyung сообщает, что компания Samsung Electronics все же начнет продажи восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7, чтобы снизить убытки, которые она понесла в результате масштабной отзывной кампании.

Изначально восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут продаваться в Индии, Вьетнаме и на других развивающихся рынках. Однако компания также рассматривает возможность начать продажи Samsung Galaxy Note7 в Южной Корее еще до выпуска Samsung Galaxy Note8.

Подразделения Samsung, которые занимаются подготовкой отозванных Samsung Galaxy Note7 для повторной продажи, должны закончить свою работу к маю этого года, а на рынке смартфоны могут появиться в июне.

Емкость аккумулятора оригинальной модели Samsung Galaxy Note7 составляла 3500 мА•ч. Восстановленные смартфоны получат аккумуляторы меньшей емкости (3000-3200 мА•ч).

Также сообщается о том, что Samsung произведет новые корпуса для этих смартфонов, использовав начинку отозванных Samsung Galaxy Note7.

Продажа восстановленных смартфонов также позволит Samsung не платить штраф за нанесение ущерба окружающей среде в случае их утилизации.

Ранее было объявлено, что причиной возгораний Samsung Galaxy Note7 стали аккумуляторы.