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Топливно-энергетический комплекс
Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
23:48 21.02.2017 |
Сегодня был представлен флагманский смартфон Huawei Honor V9, толщина корпуса которого составляет 6,97 мм. Смартфон доступен в четырех цветах: золотом, черном, синем и красном.
Устройство оснащено однокристальной системой Huawei Kirin 960, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость флэш-памяти может составлять 64 или 128 ГБ. Диагональ дисплея равна 5,7 дюйма при разрешении 1440 х 2560 пикселей.
Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, смартфон работает под управлением Android 7 Nougat с графической оболочкой EMUI 5.0.
Honor V9 получил фирменную сдвоенную камеру третьего поколения с диафрагмой F/2,2 и 12-мегапиксельными датчиками изображения, которые позволяют создавать эффект размытия заднего фона и делать снимки в условиях недостаточной освещенности. Улучшенный черно-белый сенсор захватывает в три раза больше света.
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
Цена устройства колеблется в диапазоне от 377 до 508 долларов в зависимости от объема памяти.
Продажи начнутся 28 февраля.
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В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
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