Сегодня был представлен флагманский смартфон Huawei Honor V9, толщина корпуса которого составляет 6,97 мм. Смартфон доступен в четырех цветах: золотом, черном, синем и красном.

Устройство оснащено однокристальной системой Huawei Kirin 960, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость флэш-памяти может составлять 64 или 128 ГБ. Диагональ дисплея равна 5,7 дюйма при разрешении 1440 х 2560 пикселей.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, смартфон работает под управлением Android 7 Nougat с графической оболочкой EMUI 5.0.

Honor V9 получил фирменную сдвоенную камеру третьего поколения с диафрагмой F/2,2 и 12-мегапиксельными датчиками изображения, которые позволяют создавать эффект размытия заднего фона и делать снимки в условиях недостаточной освещенности. Улучшенный черно-белый сенсор захватывает в три раза больше света.

Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.





Цена устройства колеблется в диапазоне от 377 до 508 долларов в зависимости от объема памяти.

Продажи начнутся 28 февраля.