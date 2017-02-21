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Топливно-энергетический комплекс
Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
08:46 21.02.2017 |
Группа исследователей из Ланкастерского, Северовосточного (Китай) и Батского университетов разработала алгоритм для взлома графических ключей, применяемых пользователями для блокировки Android-смартфонов. По словам инженеров, чем более сложен рисунок ключа, тем проще их алгоритму взломать защиту. Максимальное количество попыток, требуемых программе взлома, не превышает пяти.
Атакующему при этом не требуется непосредственный доступ к мобильному устройству жертвы. Достаточно находиться неподалеку, чтобы записать видео перемещения пальца по экрану. Затем программное обеспечение вычисляет схему движения и предлагает очень ограниченное количество вариантов пароля.
Отмечается, что камере смартфона атакующего не нужно «видеть» экран мобильника жертвы, также не требуется и информация о диагонали дисплея. Метод эффективно работает с расстояния до 2,5 м, поэтому применять его можно в любом общественном месте.
«Люди используют сложные ключи как для блокировки смартфонов, так и при проведении платежей, считая процесс защищенным. Наши исследования показывают, что метод не такой уж безопасный», - отмечают специалисты.
Они рекомендуют прикрывать рукой дисплей при вводе паролей или использовать более продвинутые системы защиты - например, сканеры отпечатков пальцев.
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