В воскресенье, 19 февраля, в 16:39 EET с площадки LC-39A, которая расположена на территории космического центра Кеннеди, успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon компании SpaceX.

Запуск аппарата Dragon к Международной космической станции (МКС) изначально планировался 18 февраля в 17:01 EET, но был отменён из-за выявленной технической неполадки. Впрочем, проблема оказалась некритичной, и спустя сутки корабль отправился к орбитальному комплексу.

Важно отметить, что компания SpaceX не только осуществила запуск Dragon, но и вернула первую ступень ракеты-носителя на Землю. Видео запуска космического корабля и процесс вертикальной посадки первой ступени Falcon 9 можно посмотреть ниже:





Отметим, что нынешний запуск стал первым стартом корабля SpaceX с площадки LC-39A, которая до этого служила для запуска челноков по программе Space Shuttle. Аппарат Dragon доставит на МКС более двух тонн различных грузов. Корабль будет оставаться около МКС до 21 марта, после чего вернётся на Землю, совершив приводнение на парашютах в Тихом океане.