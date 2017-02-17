Dride - оригинальный видеорегистратор, на выпуск которого сейчас собирают средства на площадке Kickstarter. На данный момент собрано 26 000 долларов из необходимых 100 000, но в запасе у разработчиков ещё 19 дней.

Dride интересен тем, что основан на одноплатном ПК Raspberry Pi. Кроме того, устройство поддерживает голосовой помощник Alexa, что автоматически делает его чем-то гораздо большим, чем просто видеорегистратор. Собственно, запись видео - это вообще далеко не самая главная функция Dride. То, что умеет это устройство, хорошо показано в забавном видео ниже.





То есть в активе Dride значатся видеозапись, все способности голосового помощника Alexa, а также умение следить за дорогой, определять движущиеся объекты и давать подсказки водителю! К примеру, о пересечении полосы. Но и это не всё. Dride способен загрузить записанное видео на облачное хранилище, имеет модуль GPS, поддерживает навигацию, а благодаря тому, что он основан на Raspberry Pi, в его основе лежит ПО с открытым исходным кодом, так что сторонние разработчики могут расширять возможности устройства.

В рамках кампании купить Dride можно за 150 долларов. Начать поставки создатели устройства намерены в сентябре.