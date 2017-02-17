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Facebook ввела новую функцию по интернет-рекрутингу
23:37 16.02.2017 |
Социальная сеть Facebook создала новую функцию по размещению и поиску вакансий внутри сети. Сообщение с этой информацией было размещено на сайте компании.
Пока что данная возможность будет действовать для пользователей сети в США и Канаде. "Начиная с сегодня бизнесы в США и Канаде смогут размещать вакансии, а их будущие сотрудники смогут легко найти эти объявления на их странице, зайдя в новый раздел "вакансии". Этот новый опыт поможет бизнесу найти квалифицированных людей там, где они уже проводят свое время - в Facebook и в телефоне", - говорится в сообщении.
Объявления будут появляться у пользователей в новостной ленте. При нажатии на заинтересовавшее объявление у пользователя всплывет форма, в которой уже будет отражена информация с личного профиля, которую можно либо сразу отправить работодателю, либо предварительно отредактировать.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.
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