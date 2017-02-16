Специалисты аналитической компании Gartner подвели итоги четвертого квартала 2016 года и года в целом на рынке смартфонов. Согласно их подсчетам, за квартал в мире было продано 431,5 млн смартфонов, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2015 года.

По итогам квартала крупнейшим поставщиком смартфонов оказалась компания Apple. За год она смогла нарастить продажи с 71,5 до 77 млн штук, в результате чего ее доля увеличилась с 17,7% до 17,9%. На втором месте оказалась компания Samsung, которая за год сократила продажи смартфонов с 83,4 до 76,8 млн штук. В результате доля южнокорейского производителя сократилась с 20,7% до 17,8%. Третье место по итогам квартала занимает Huawei, которая нарастила продажи с 32,1 до 40,8 млн, что привело к увеличению доли с 8,0% до 9,5%. В пятерку крупнейших также входят Oppo (6,2% рынка) и BBK (5,6%).

Если рассматривать год в целом, лидером является компания Samsung. Она занимает 20,5% рынка. На втором месте находится Apple с 14,4% рынка. Отметим, что доли обеих компаний за год сократились: в 2015 году доля Samsung была равна 22,5%, доля Apple - 15,9%. Остальные члены первой пятерки в годовом рейтинге занимают те же места, что и в квартальном. Доля Huawei равна 8,9%, Oppo - 5,7%, BBK - 4,8%. Всего в 2016 году в мире было продано 1,495 млрд смартфонов.