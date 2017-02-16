Финансовые новости
- |
- 16.02.17
- |
- 22:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Аналитики Gartner назвали лидера рынка смартфонов по итогам 2016 года
17:35 16.02.2017 |
Специалисты аналитической компании Gartner подвели итоги четвертого квартала 2016 года и года в целом на рынке смартфонов. Согласно их подсчетам, за квартал в мире было продано 431,5 млн смартфонов, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2015 года.
По итогам квартала крупнейшим поставщиком смартфонов оказалась компания Apple. За год она смогла нарастить продажи с 71,5 до 77 млн штук, в результате чего ее доля увеличилась с 17,7% до 17,9%. На втором месте оказалась компания Samsung, которая за год сократила продажи смартфонов с 83,4 до 76,8 млн штук. В результате доля южнокорейского производителя сократилась с 20,7% до 17,8%. Третье место по итогам квартала занимает Huawei, которая нарастила продажи с 32,1 до 40,8 млн, что привело к увеличению доли с 8,0% до 9,5%. В пятерку крупнейших также входят Oppo (6,2% рынка) и BBK (5,6%).
Если рассматривать год в целом, лидером является компания Samsung. Она занимает 20,5% рынка. На втором месте находится Apple с 14,4% рынка. Отметим, что доли обеих компаний за год сократились: в 2015 году доля Samsung была равна 22,5%, доля Apple - 15,9%. Остальные члены первой пятерки в годовом рейтинге занимают те же места, что и в квартальном. Доля Huawei равна 8,9%, Oppo - 5,7%, BBK - 4,8%. Всего в 2016 году в мире было продано 1,495 млрд смартфонов.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Что означает для потребителей введение чрезвычайного положения в энергетике
Введенное правительством чрезвычайное положение - не ново. Кабмин уже вводил режим чрезвычайных мер в энергетике в августе 2014 года. Тогда ЧП было введено в связи с прекращением Россией поставок газа в Украину. Этот режим действовал практически до конца апреля 2015 года.
ТОП-НОВОСТИ
|Тиллерсон в разговоре с Лавровым призвал РФ соблюдать минские соглашения - СМИ
"Как я ясно дал понять во время слушаний по утверждению моей кандидатуры в сенате, США рассмотрят возможность работы с Россией в тех сферах, где это может принести пользу американскому народу. В тех же случаях, где наши позиции не совпадают, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников.", - Рекс Тиллерсон.
|Почему опять обостряется ситуация под Авдеевкой
|Макрон, который спутал планы Кремля: кто он, новый лидер президентской гонки во Франции?
|Глава Пентагона Мэттис: США будут говорить с Москвой с позиции силы
"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой. В то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и прикладываем все усилия, чтобы наши дипломаты вели переговоры с позиции силы", - цитирует главу оборонного ведомства США агентство Bloomberg.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аналитики Gartner назвали лидера рынка смартфонов по итогам 2016 года
|В Лос-Анджелесе открылся первый в мире кинотеатр IMAX VR
|Общая диагональ дисплея смартфона iPhone 8 составит 5,8 дюйма, однако основной экран будет иметь диагональ 5,15 дюйма
|Toyota отправит в ремонт все выпущенные водородомобили Mirai
|Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
|В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
|Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля
Это интересно
|В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат
|Индия запустила в космос сразу 104 спутника
|Показан дизайн новых болидов Формулы Е
|Эксперты предложили ввести страховку от вирусов-вымогателей
|Apple заняла четвертое место в рейтинге самых инновационных компаний, уступив Amazon, Google и Uber
|Первый в мире серийный летающий автомобиль оценили в полмиллиона евро
|Apple присоединилась к консорциуму Wireless Power Consortium, продвигающему технологию беспроводной зарядки Qi